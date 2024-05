Tuttosport: “Match point Venezia ma il Palermo ci crede”

L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sulla gara tra Venezia e Palermo in programma questa sera.

Il Palermo affronta una sfida ardua contro il Venezia, in una semifinale playoff di ritorno che richiede una vittoria con almeno due gol di scarto per raggiungere la finale e mantenere vivo il sogno della Serie A. Dopo aver mancato la promozione diretta, il Venezia è entrato nei playoff con determinazione, mentre il Palermo deve ora fare i conti con una situazione molto difficile, ma non impossibile.

Il Venezia, deluso per non aver ottenuto la promozione diretta, ha affrontato i playoff con determinazione e ha vinto l’andata a Palermo grazie a un gol di Nicholas Pierini. La squadra di Paolo Vanoli è consapevole che una sconfitta con un solo gol di scarto basterebbe per approdare alla finale. Vanoli ha sottolineato l’importanza di rimanere concentrati e umili, nonostante il vantaggio, e ha ricordato che il Palermo, non avendo nulla da perdere, potrebbe giocare con maggiore libertà.

L’allenatore Michele Mignani ha il compito di preparare una squadra pronta a tutto, con un modulo che favorisca l’attacco senza trascurare l’equilibrio. Probabilmente adotterà un 3-4-2-1 con Insigne e Brunori come trequartisti alle spalle di Soleri. Questo schieramento, simile a quello che ha battuto la Sampdoria nel primo turno, dovrebbe garantire maggiore potenziale offensivo, necessario per ribaltare il risultato.