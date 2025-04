Il Chievo riparte con una nuova proprietà: obiettivo ritorno tra i professionisti entro il 2029

VERONA – Nuova era in casa Chievo (oggi noto come Clivense), che cambia proprietà e rilancia le proprie ambizioni: rientrare tra i professionisti entro il 2029, in tempo per il centenario della fondazione. A guidare questa nuova fase sono due nuovi soci: Pietro Laterza e Luigi Tavernise, imprenditori del settore edile legati da una grande passione per il calcio.

Laterza, titolare e direttore tecnico del consorzio edile Tre Elle, con sede tra la Svizzera e Torino, assumerà la carica di presidente. Tavernise, invece, è alla guida della LT Costruzioni di Corigliano Calabro e ricoprirà il ruolo di vicepresidente.

A tenere banco, come riportato anche da L’Arena, è il futuro ruolo di Sergio Pellissier, simbolo storico del Chievo, il cui legame con la squadra resta imprescindibile. Attualmente presidente onorario, resta da capire se e quanto sarà coinvolto nelle scelte strategiche del club, in particolare nella composizione della rosa per la prossima stagione.

Una cosa è certa: non si può parlare di Chievo senza Pellissier. E ora che il club prova a rimettersi in carreggiata, la sua figura potrebbe tornare centrale anche fuori dal campo.