Guidonia, colpo in Primavera: arriva Diego Miccoli, figlio d’arte a centrocampo

La Primavera 4 del Guidonia Montecelio 1937 FC si rinforza con un innesto di qualità in mezzo al campo. Il club rossoblù ha ufficializzato l’arrivo di Diego Miccoli, classe 2008 e figlio dell’ex attaccante Fabrizio Miccoli.

Un profilo giovane ma già con un percorso significativo alle spalle. Centrocampista offensivo duttile, Diego può agire da mezzala sinistra o da trequartista. Predilige la fase di possesso, è un giocatore più tecnico che fisico e ama accompagnare l’azione. Margini di crescita soprattutto in fase difensiva, aspetto su cui lavorerà per completare il proprio percorso e rendersi efficace in entrambe le fasi.





Cresciuto nel settore giovanile del Lecce, ha poi vestito la maglia della Fabrizio Miccoli – società legata al padre – e successivamente quella della Salernitana, con cui ha collezionato 6 presenze nel campionato Under 17. L’esperienza è proseguita a Genova con la Sampdoria, prima del passaggio estivo al Palermo. In rosanero, però, non è arrivato l’esordio in Primavera 2 e da qui la scelta di ripartire da Guidonia, dove troverà mister Tommaso Rocchi pronto a valorizzarne le qualità.

Proprio Diego ha spiegato così la decisione: «La firma col Palermo è stato un momento per me bellissimo, emozionante. Poi però ho capito che per me l’ambiente fosse troppo impegnativo e questo mi ha spinto a sposare i colori rossoblù».

Un percorso fatto di scelte e consapevolezza, accompagnato anche da consigli importanti: «Un consiglio che mi è rimasto a cuore è quello che mi ha dato il direttore dell’A.S.D. Fabrizio Miccoli, Enrico Diamante. Mi disse che a calcio bisogna fare sacrifici ma che allo stesso tempo questo sport è divertimento. Per questo per me l’importante è divertirsi facendo sacrifici, anche quando le cose non vanno bene».

A Guidonia riparte dunque il cammino di Diego Miccoli, con l’obiettivo di crescere, trovare continuità e trasformare il talento in concretezza. Il cognome è importante, ma adesso tocca a lui scrivere la propria storia.