Athletic Club Palermo, esame Sambiase: Ferraro carica i suoi per la sfida di Lamezia

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 28, 2026
WhatsApp Image 2026-02-28 at 11.29.09

Marzo si apre con una trasferta insidiosa per l’Athletic Club Palermo. I nerorosa di Emanuele Ferraro saranno di scena domenica alle 15 allo stadio “Guido D’Ippolito” di Lamezia Terme contro il Sambiase, nella gara valida per la 26ª giornata del campionato di Serie D.

Un impegno tutt’altro che semplice, primo di un mini tour de force che vedrà l’Athletic tornare in campo giovedì per il recupero contro l’Enna. Due partite in cinque giorni che potrebbero incidere in maniera significativa sulle ambizioni di alta classifica del club palermitano.


Ferraro non nasconde le difficoltà della sfida calabrese: «Quello di Lamezia è un campo che conosciamo bene, molto difficile, dove finora poche squadre sono riuscite a fare risultato. Il Sambiase è una squadra solida, ha la seconda miglior difesa del campionato ed è una formazione di categoria».

Il tecnico nerorosa rivendica però il percorso compiuto fin qui: «Ce la giocheremo a viso aperto, sempre con grande rispetto. Il rispetto ce lo siamo meritati sul campo: lo dimostra il fatto che il Gela è venuto qui e ha dato grande valore al punto conquistato. Questo significa che le squadre hanno un occhio di riguardo nei nostri confronti, e questo ce lo siamo guadagnati con il lavoro e le prestazioni».

L’obiettivo è continuare a coltivare un sogno che, parola dell’allenatore, non è più solo interno allo spogliatoio: «Dobbiamo proseguire mettendo dentro qualità e continuità, per alimentare questo sogno che oggi possiamo dire non è più solo nostro, ma può diventare il sogno di tutti. Senza pressione: andiamo avanti con serenità. È stata finora la nostra vera forza».

Per la trasferta di Lamezia sono 22 i convocati:

Portieri: Greliak, Martinez
Difensori: Crivello, Mazzotta, Palumbo, Panaro, Rampulla, Sanchez, Torres
Centrocampisti: Anzelmo, Bongiovanni, Bova, Faccetti, Lores Varela, Maurino, Zaic, Zalazar
Attaccanti: Bonfiglio, Grillo, Matera, Micoli, Rafele

L’Athletic vuole confermarsi tra le protagoniste del girone, consapevole che la trasferta calabrese rappresenta uno snodo cruciale in vista del finale di stagione.

