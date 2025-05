Guerra (Cremonese) in vista della semifinale: «Il Palermo ha avuto difficoltà, vediamo se farà meglio ai playoff»

La Cremonese ha chiuso la regular season di Serie B con una sconfitta per 2-1 sul campo del Pisa. Al termine della gara, il viceallenatore Andrea Guerra ha analizzato la prestazione dei grigiorossi ai microfoni di CR1, commentando anche le prospettive in vista delle semifinali playoff, dove la Cremonese affronterà la vincente tra Juve Stabia e Palermo.

«Partita vera, anche da parte loro – ha detto Guerra, riportato da cuoregrigiorosso.com –. Il Pisa ha giocato con determinazione, caratteristica che gli ha permesso di vincere il campionato in largo anticipo. Peccato per le occasioni non concretizzate: nel primo tempo abbiamo avuto un po’ troppa fretta, mentre nella ripresa c’è stato tanto possesso, ma poca incisività».

Riguardo ai possibili avversari in semifinale, Guerra ha sottolineato: «La Juve Stabia ha fatto un campionato importante, al di sopra delle aspettative. Affronteremmo una squadra con entusiasmo. Il Palermo, invece, ha avuto delle difficoltà, vediamo se riuscirà a fare meglio ai playoff. Gli spareggi sono un mini-campionato e noi ci arriviamo bene».

Spazio anche per qualche nota sull’infermeria e sulle seconde linee: «Pickel ha sentito tirare il flessore, Ravanelli ha subito una contusione alla spalla. Valuteremo le loro condizioni. Siamo contenti per il debutto di Gabbiani, se lo merita. Bene anche chi ha giocato meno».

Infine, una battuta su Franco Vazquez, rientrato in campo dopo un lungo stop: «Vazquez può essere importantissimo, è un’arma fondamentale. Oggi stava per segnare e ha mandato i compagni in porta. Ce lo teniamo stretto, sarà prezioso nei playoff».