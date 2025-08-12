Gomis rompe il silenzio: «Tornerò prestissimo. Forza Palermo»

Alfred Gomis ha parlato. Dopo la frattura al braccio destro rimediata sabato scorso nell’amichevole contro il Manchester City, il portiere del Palermo ha voluto rassicurare tutti con un messaggio carico di determinazione pubblicato sui social.

«Sfortunatamente durante il match di sabato contro il Manchester City ho subito un piccolo infortunio» ha scritto Gomis in una storia Instagram. «Quel tipo di infortunio che non ti lascia rimorsi perché non si può prevenire. Ho già iniziato il percorso riabilitativo con la stessa volontà e dedizione che mi ha aiutato durante tutta la mia carriera e con il sorriso di chi è consapevole che questi sono incidenti lavorativi, ma i problemi nella vita sono altri. Tornerò prestissimo! Grazie a tutti coloro che hanno avuto un pensiero per me. Forza Palermo».

Parole lucide e mature, quelle del numero uno rosanero, che ha voluto così chiudere il cerchio di un weekend amaro. Il suo stop forzato ha scombinato i piani di mercato del Palermo, bloccando lo scambio con Klinsmann e costringendo la società a tornare sul mercato per rinforzare il reparto portieri.