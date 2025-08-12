Tuttosport: “Palermo-Veroli. Tutte le trattative del giorno in Serie B”

Secondo Gianluca Scaduto di Tuttosport, il Palermo è vicino a chiudere per Davide Veroli, difensore classe 2003 del Cagliari, reduce da una buona stagione in prestito alla Sampdoria con 17 presenze, un gol e un assist. L’operazione è impostata come un prestito oneroso con diritto di riscatto che potrebbe diventare obbligo.

Nel frattempo, la situazione del portiere rosanero si complica a causa dell’infortunio di Alfred Gomis, che ha subito la frattura del radio del braccio destro durante l’amichevole contro il Manchester City. Questa emergenza riporta in auge la pista Jonathan Klinsmann, 28 anni, attualmente al Cesena, che potrebbe così tornare in Italia e portare con sé il terzino sinistro Gianluca Frabotta, ex Juventus e reduce da un’esperienza poco felice al West Bromwich Albion, come riferisce Scaduto.

Il Monza ha ufficializzato due innesti dalla Cremonese: il terzino sinistro italo-brasiliano Paulo Azzi, 31 anni, con contratto fino al 2027, e il difensore Luca Ravanelli, 28 anni, con un biennale rinnovabile. Dal Padova arriva anche il difensore Filippo Delli Carri, 26 anni, con un contratto triennale e opzione.

Venezia ha invece acquisito il difensore Michael Venturi, 26 anni, dal Cosenza, mentre l’Avellino ha chiuso per l’esterno Manuel Ricciardi, anch’egli proveniente dal Cosenza. L’Entella è vicina a ingaggiare il giovane attaccante Alessandro Debenedetti dal Genoa.

Tra le sfide di mercato più calde ci sono quelle tra Bari e Reggiana per il mediano Edoardo Iannoni, 24 anni, e la volontà della Reggiana di chiudere per il terzino Filippo Missori, 21 anni, prodotto del vivaio della Roma e proprietà del Sassuolo.

Empoli ha definito l’ingaggio del difensore italo-nigeriano Nosa Obaretin, mentre il Frosinone si appresta a chiudere per l’attaccante Massimo Zilli dal Cosenza. Pescara punta alla punta Fabio Abiuso, 22 anni, ex Sampdoria.

Infine, la Carrarese ha ufficializzato il difensore Nicolò Calabrese, in prestito dal Verona, e lo Spezia ha ripreso il jolly Rachid Kouda dal Parma, chiudendo così una finestra di mercato molto movimentata, come ricostruito da Gianluca Scaduto per Tuttosport.