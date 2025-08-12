Corriere di Romagna: “Il Cesena toglie Klinsmann dal mercato”

La frattura al radio subita da Alfred Gomis ha fatto saltare lo scambio di portieri tra Cesena e Palermo. Come riportato dal Corriere di Romagna, nel tardo pomeriggio di ieri il club bianconero ha comunicato alla società siciliana di aver ritirato Jonathan Klinsmann dal mercato: l’infortunio di Gomis ha infatti tolto le condizioni necessarie per portare a termine l’operazione.

Il Cesena ora punta a rinnovare il contratto di Klinsmann, in scadenza il prossimo giugno, insieme al suo agente. Dal canto suo, il Palermo si è subito mosso sul mercato, individuando il nuovo titolare: si tratta del finlandese Jesse Joronen, nome presente anche nella lista dei romagnoli. In Sicilia ritroverà il connazionale Joel Pohjanpalo, formando una coppia tutta nordica tra i rosanero.