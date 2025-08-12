Manchester City, elogio a Palermo: «Un’amichevole indimenticabile»

PALERMO – «Un’amichevole indimenticabile. È stato un viaggio calcistico che ha avuto tutto: una città bellissima, un’incredibile atmosfera, uno stadio vivace e un’accoglienza calorosa». Con queste parole, riportate dall’ANSA, il Manchester City celebra sul proprio sito ufficiale la serata vissuta al “Renzo Barbera” sabato scorso, davanti a quasi 35.000 spettatori.

La formazione di Pep Guardiola, ospite del Palermo per la prima volta nella storia, ha sottolineato il legame tra le due società appartenenti al City Football Group. Come ricorda l’ANSA, l’amichevole – vinta 3-0 dagli inglesi – metteva in palio l’“Anglo Palermitan Trophy”, trofeo dal valore simbolico che rievoca la prima partita del club rosanero nel 1900 contro una squadra di marinai britannici.

Sul portale ufficiale degli “sky blues” si evidenzia «l’entusiasmo palpabile» del club rosanero nell’organizzare l’evento, oltre alla calorosa partecipazione dei tifosi. «Abbiamo incontrato tantissimi tifosi del Palermo – riporta ancora l’ANSA – e il messaggio era sempre lo stesso: erano felicissimi della nostra presenza e ci auguravano il meglio». Momento clou, la coreografia della Curva Nord con Noel e Liam Gallagher in maglia rosanero e la scritta “Palermo Forever”, sulle note di “Live Forever” degli Oasis.

«Se cercate un posto in Europa dove trascorrere qualche giorno in un ambiente accogliente e guardare un po’ di calcio – conclude il sito del Manchester City – Palermo è la scelta giusta».