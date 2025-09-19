Gomes: «Segnare al Barbera è un’emozione, ma conta solo la vittoria del Palermo»

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 20, 2025

Al termine della sfida vinta contro il Bari, Claudio Gomes ha commentato in sala stampa il successo del Palermo e il suo gol nei minuti finali che ha blindato il risultato.

«Il segnale che diamo è che siamo tutti pronti a fare qualcosa di grande. Ci siamo preparati bene per ogni partita giocata fino a ora e ce ne sono ancora tante», ha dichiarato il centrocampista francese.

Sul gol decisivo al Barbera, Gomes ha sottolineato: «Grande emozione. È sempre bello segnare in questo stadio, ma la vittoria è la cosa più importante per la squadra e per i tifosi».

Il francese ha poi ribadito la sua disponibilità verso il gruppo: «Io sono sempre pronto anche se parto dalla panchina, sono a disposizione della squadra e quello è più importante. Contano solo i tre punti».

Infine, un pensiero sul lavoro con Inzaghi: «Il mister chiede qualcosa che non mi chiedevano in passato ed è qualcosa che mi mancava. Devo lavorare su questo, nasco un centrocampista difensivo ma oggi non conta la posizione: se devi far gol devi andare avanti. Ci stavo lavorando e oggi è arrivato».

Ultimissime

Gomes: «Una serata speciale, ma non ci fermiamo: testa a Udine»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 20, 2025

Inzaghi: «Il Palermo deve fare di queste serate la normalità. Ora testa alta contro l’Udinese»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 20, 2025

Palermo-Bari 2-0 Gli Highlights del match (VIDEO)

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 20, 2025

Gomes: «Segnare al Barbera è un’emozione, ma conta solo la vittoria del Palermo»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 20, 2025

Caserta: «Calendario difficile, abbiamo trovato solo squadre costruite per vincere»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 20, 2025