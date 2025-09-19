Gomes: «Segnare al Barbera è un’emozione, ma conta solo la vittoria del Palermo»

Al termine della sfida vinta contro il Bari, Claudio Gomes ha commentato in sala stampa il successo del Palermo e il suo gol nei minuti finali che ha blindato il risultato.

«Il segnale che diamo è che siamo tutti pronti a fare qualcosa di grande. Ci siamo preparati bene per ogni partita giocata fino a ora e ce ne sono ancora tante», ha dichiarato il centrocampista francese.

Sul gol decisivo al Barbera, Gomes ha sottolineato: «Grande emozione. È sempre bello segnare in questo stadio, ma la vittoria è la cosa più importante per la squadra e per i tifosi».

Il francese ha poi ribadito la sua disponibilità verso il gruppo: «Io sono sempre pronto anche se parto dalla panchina, sono a disposizione della squadra e quello è più importante. Contano solo i tre punti».

Infine, un pensiero sul lavoro con Inzaghi: «Il mister chiede qualcosa che non mi chiedevano in passato ed è qualcosa che mi mancava. Devo lavorare su questo, nasco un centrocampista difensivo ma oggi non conta la posizione: se devi far gol devi andare avanti. Ci stavo lavorando e oggi è arrivato».