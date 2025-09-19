Caserta: «Calendario difficile, abbiamo trovato solo squadre costruite per vincere»

Al termine della sfida persa per 2-0 al “Renzo Barbera”, Fabio Caserta ha analizzato la prestazione del Bari ai microfoni di RadioBari.

«Nella ripresa il Palermo ha spinto di più, sono stati bravi. Noi abbiamo fatto meglio nel primo tempo che nella ripresa, poi da un fallo laterale è nato il primo gol dove abbiamo perso un contrasto aereo. Bisogna stare attenti, perché gli episodi incidono. Dobbiamo continuare a lavorare sodo, già da domani. È così il campionato di B. Non posso rimproverare nulla ai ragazzi, l’impegno c’è stato, perché tutti hanno dato il massimo. In questo momento siamo in difficoltà a livello di punti, ma oggi è stata un’altra squadra rispetto a Modena», ha dichiarato il tecnico biancorosso.

Caserta ha sottolineato anche gli aspetti positivi: «Nel primo tempo non siamo stati rinunciatari, abbiamo creato occasioni. In questo momento l’avversario ha qualità diverse, costruita per vincere questo campionato. Dobbiamo restare uniti, perché quando non arrivano i risultati si vede solo il lato negativo. Il campionato di B è questo, non bisogna demordere perché due risultati positivi cambiano la prospettiva. Bisogna avere la giusta tranquillità per uscirne. Sapevamo di avere un calendario difficile, abbiamo trovato quattro squadre costruite per vincere».

Infine, il tecnico ha elogiato la prestazione di Castrovilli: «Ha fatto una grande partita, anche fisicamente l’ho visto bene. Si è sacrificato tanto nella fase difensiva, abbiamo limitato i loro quinti e secondo me Gaetano sarà per noi molto determinante».