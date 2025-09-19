Caserta: «Il Palermo oggi è superiore, ma il Bari deve guardare al suo percorso»

Al termine della sfida del “Renzo Barbera” tra Palermo e Bari, l’allenatore biancorosso Fabio Caserta ha analizzato la prestazione della sua squadra in sala stampa.

«Secondo me abbiamo fatto un buon primo tempo, nel secondo abbiamo limitato tanto il Palermo e i suoi attaccanti. Poi gli episodi, come succede sempre, cambiano la partita. Potevamo fare di più. In questo momento il Palermo è superiore a noi e ci ha messo in difficoltà», ha dichiarato Caserta.

Il tecnico ha spiegato le scelte tattiche: «Abbiamo sempre giocato con i tre centrocampisti, Darboe doveva trovare spazio tra le linee. Nel secondo tempo ho cercato di limitare Augello con Sibilli e l’ha fatto bene. Potevamo essere più cattivi sotto porta».

Sul percorso della squadra, Caserta ha aggiunto: «Abbiamo iniziato un percorso nuovo, abbiamo perso un po’ di tempo per metterli nelle condizioni fisiche ottimali. Abbiamo affrontato quattro squadre costruite per vincere il campionato. Oggi abbiamo fatto una partita importante, di sacrificio, ma la superiorità del Palermo ha portato a un’altra sconfitta. Il campionato di B è così, in questo momento è un periodo negativo».

Infine, un giudizio sugli avversari: «Non lo dico solo io ma tutti che sicuramente il Palermo è la favorita per tanti motivi. Ha un allenatore vincente che conosce bene la categoria e riesce a dare sin dal primo giorno l’input della vincente. Noi non siamo stati fortunati con il calendario. Non dobbiamo guardare agli altri ma al nostro percorso. Ora che abbiamo la rosa al completo dobbiamo lavorare tanto per limare i difetti».