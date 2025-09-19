Palermo-Bari 2-0. La fotogallery

PALERMO – Il “Renzo Barbera” si è vestito a festa per il big match tra Palermo e Bari, con oltre 32mila spettatori sugli spalti e una cornice di pubblico da Serie A. Una serata di cori, emozioni e gol che ha visto i rosanero imporsi per 2-0 grazie alle reti di Le Douaron e Gomes, consolidando il primato in classifica.

Per rivivere i momenti più intensi della gara, è disponibile la fotogallery esclusiva di Ilovepalermocalcio, curata da Alessandra Lo Monaco, che ha immortalato la magia del Barbera: dall’ingresso delle squadre in campo al calore della Curva Nord, passando per le esultanze dei giocatori e l’entusiasmo incontenibile dei tifosi.

Uno scatto dopo l’altro, il racconto per immagini di una notte che resterà impressa nella memoria del popolo rosanero.