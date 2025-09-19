Inzaghi dopo Palermo-Bari: «Il campionato è lungo. Non montiamoci la testa»

Dopo il successo del Palermo contro il Bari, Filippo Inzaghi ha commentato in sala stampa la prestazione dei rosanero e le prospettive future: «Il campionato di B è lunghissimo, la strada è buona ma ci saranno mille insidie. Non montiamoci la testa e manteniamo questo atteggiamento».

Il tecnico ha rimarcato i progressi del gruppo: «Siamo più avanti di quello che pensavo. Ho trovato sin da subito voglia e attitudine. Ho cercato di convincere tutti che non esistono titolari».

Inzaghi ha poi ribadito l’importanza delle rotazioni: «Farò giocare tutti tra martedì e sabato. Voglio arrivare al punto che chiunque andrà in campo non sarà importante il nome: qui tutti sono titolari».