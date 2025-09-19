Palermo-Bari 2-0 Gli Highlights del match (VIDEO)

PALERMO – Il Palermo supera il Bari 2-0 nel big match della quarta giornata di Serie B e vola in vetta alla classifica con 10 punti. A decidere la sfida del “Renzo Barbera” i gol di Le Douaron al 75’ e di Claudio Gomes al 91’, che hanno fatto esplodere i 32.363 spettatori presenti sugli spalti.

Una partita intensa, equilibrata nel primo tempo, sbloccata nella ripresa grazie alla zampata del francese Le Douaron e chiusa in pieno recupero dal centrocampista transalpino Gomes, entrambi decisivi dalla panchina.

Il successo certifica il momento d’oro della squadra di Pippo Inzaghi, che davanti al proprio pubblico ha mostrato compattezza e carattere, confermandosi tra le grandi protagoniste di questo avvio di stagione.