Il Gazzettino: “Glerean: «Palermo più forte, Padova deve osare per salvarsi»”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 20, 2026
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Un doppio ex dal pensiero chiaro e diretto. Ezio Glerean, intervistato da Il Gazzettino di Padova, analizza la sfida tra Padova e Palermo senza giri di parole: «La differenza di valori tra le due squadre è evidente. Il Palermo è costruito per andare in Serie A, il Padova deve salvarsi».

L’ex tecnico, protagonista di un calcio innovativo e offensivo, richiama l’importanza del momento della stagione: «È questo il periodo in cui si decidono i campionati. Servono condizione fisica e mentale, ma anche il coraggio di rischiare qualcosa in più», sottolinea Glerean a Il Gazzettino di Padova.


Secondo l’allenatore, il Padova dovrebbe osare maggiormente in fase offensiva: «Se stanno bene, perché non schierare insieme Bortolussi, Lasagna e il Papu? Solo provando ad attaccare puoi mettere in difficoltà l’avversario e ridurre il divario tecnico». Un concetto ribadito con forza nell’intervista concessa a Il Gazzettino di Padova: «Se resti sempre sulla difensiva, prima o poi il gol lo subisci e diventa difficile rimediare».

Glerean si sofferma anche sul valore del Palermo, sottolineando la qualità individuale dei rosanero: «Ha giocatori che possono decidere la partita in qualsiasi momento e un attaccante come Pohjanpalo che ha segnato più di tutto il Padova messo insieme».

Non manca poi un passaggio sulla situazione ambientale, con la protesta degli ultras biancoscudati: «Sinceramente non li capisco. Non vedo cosa c’entri una protesta con il sostegno alla squadra», afferma Glerean sempre a Il Gazzettino di Padova. «In questo momento l’interesse comune dovrebbe essere uno solo: aiutare il Padova a salvarsi».

Infine, un invito alla serenità: «La posizione di classifica non è compromessa, c’è margine. Serve tranquillità da parte di tutto l’ambiente».

Una lettura lucida di una sfida che mette di fronte ambizioni e necessità completamente diverse, ma che potrebbe dire molto sul futuro di entrambe.

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