Corriere del Veneto: “Padova, arriva il Palermo. Peghin: «Momento difficile, ma possiamo salvarci»”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 20, 2026
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Il Padova attraversa una fase delicata della stagione, ma senza perdere lucidità. Il presidente Peghin, intervistato da Dimitri Canello per il Corriere del Veneto, ha fatto il punto sulla situazione della squadra biancoscudata alla vigilia della sfida contro il Palermo.

«Sì, è un momento complicato – ammette Peghin – ma abbiamo la volontà di uscirne il prima possibile. Non dobbiamo farci prendere dal panico», spiega il numero uno del club veneto al Corriere del Veneto nell’intervista firmata da Dimitri Canello. La classifica si è accorciata, ma la fiducia resta: «Oggi saremmo comunque salvi».


Il presidente riconosce come le aspettative iniziali fossero leggermente diverse: «Ci eravamo un po’ illusi. Speravamo di avere un vantaggio più ampio sulla zona retrocessione», sottolinea Peghin, come riportato da Dimitri Canello sul Corriere del Veneto.

Sulla posizione dell’allenatore Andreoletti, nessun dubbio: «Le parole del direttore sportivo Mirabelli rappresentano pienamente il nostro pensiero». Il club conferma dunque la fiducia nello staff tecnico, senza interferenze da parte della proprietà.

Analizzando la crisi recente, Peghin individua nei punti persi contro Bari, Spezia e Avellino un passaggio chiave: «Con quei punti oggi la classifica sarebbe diversa e avremmo maggiore serenità», evidenzia ancora Dimitri Canello sul Corriere del Veneto.

Lo sguardo si allarga poi alla lotta salvezza, sempre più equilibrata: «Ci sono almeno dieci squadre coinvolte. L’Avellino sembra essersi tirato fuori, ma per le altre è tutto aperto», spiega il presidente.

Inevitabile anche un accenno alle preoccupazioni della società: «Un po’ di preoccupazione c’è, ma siamo partiti per salvarci e siamo ancora dentro l’obiettivo», ribadisce Peghin, come riportato dal Corriere del Veneto.

Infine, lo sguardo alla sfida contro il Palermo e al finale di stagione: «Dopo queste gare avremo diversi scontri diretti, molti in casa. Possiamo davvero farcela». E un precedente recente lascia spazio alla speranza: «Lo scorso anno abbiamo avuto un calo e poi siamo ripartiti. Ci auguriamo accada anche stavolta».

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