Gazzetta dello Sport: “Si fa oggi l’Italia per il Mondiale”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 20, 2026
Gattuso

Gattuso/ fonte LaPresse - Ilovepalermocalcio.com

“Si fa oggi l’Italia per il Mondiale”. Il ct Gattuso è pronto a sciogliere le ultime riserve in vista della semifinale playoff contro l’Irlanda del Nord. Come racconta Fabio Licari sulla Gazzetta dello Sport, la lista dei 27-28 convocati è ormai definita, con poche sorprese ma diversi dubbi legati agli infortuni. Fabio Licari, sulle colonne della Gazzetta dello Sport, sottolinea come l’emergenza abbia inciso sulle scelte del ct. Ancora Fabio Licari per la Gazzetta dello Sport evidenzia il nodo legato agli esterni offensivi. E sempre Fabio Licari sulla Gazzetta dello Sport rimarca l’importanza del recupero di Tonali.

La notizia più importante arriva proprio dal centrocampista del Newcastle:
«Non ha niente di grave».


Gli esami hanno escluso lesioni muscolari, evidenziando solo un edema alla coscia sinistra. Tonali salterà il derby contro il Sunderland ma sarà regolarmente a disposizione di Gattuso.

Non mancano però le assenze pesanti:
«Di Lorenzo e Gabbia in difesa, Verratti e Rovella a centrocampo, Zaccagni e Vergara davanti».

In particolare, l’assenza di Verratti pesa per equilibrio ed esperienza, elementi su cui il ct aveva puntato.

La lista sembra ormai delineata. In porta spazio a Donnarumma, Vicario, Carnesecchi e Meret. In difesa certezze come Bastoni, Mancini, Calafiori e Buongiorno, con Scalvini e Gatti a completare il reparto.

Sugli esterni ampia scelta: Politano, Dimarco, Spinazzola, Cambiaso e Palestra, alla prima convocazione. A centrocampo, oltre a Tonali, ci saranno Barella, Locatelli, Cristante, Frattesi e Pisilli, con Ricci in possibile ballottaggio.

Il vero dubbio riguarda gli esterni offensivi:
«Maldini è in condizione», mentre Orsolini rappresenta un’alternativa più offensiva.

In corsa anche Chiesa, poco utilizzato al Liverpool, e Cambiaghi.

In attacco nessun dubbio sui centravanti: Retegui, Kean, Scamacca e Pio Esposito, con Raspadori pronto a completare il reparto.

Gattuso ha già in mente l’assetto:
«Affronteremo l’Irlanda del Nord con il 3-5-2», con la coppia Retegui-Kean in avanti e Tonali mezzala insieme a Barella.

L’Irlanda del Nord non è tra le squadre più tecniche, ma resta un avversario insidioso: fisico, aggressivo e pericoloso sulle palle alte.

La sfida è fissata per giovedì alle 20.45. In caso di vittoria, l’Italia affronterà in finale una tra Galles e Bosnia per conquistare il pass per il Mondiale.

L’obiettivo è chiaro: evitare un’altra delusione e tornare finalmente sulla scena mondiale.

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