Il Gazzettino: “Padova, Euganeo verso il tutto esaurito: ultima senza curva, ma sarà invasione rosanero”

Sarà un’Euganeo senza curva sud, ma tutt’altro che vuoto. Come racconta Andrea Miola su Il Gazzettino di Padova, la sfida contro il Palermo rappresenterà l’ultima partita senza il nuovo settore pronto ad accogliere i tifosi biancoscudati.

La nuova curva sud, attesa da mesi e al centro di polemiche per i ritardi, verrà inaugurata il 12 aprile contro l’Empoli. Intanto, sono iniziati i lavori per il posizionamento dei seggiolini biancorossi che comporranno il numero “1910”, anno di fondazione del Padova. Un dettaglio simbolico che, come sottolinea Andrea Miola su Il Gazzettino di Padova, accompagna un altro curioso intreccio storico: anche l’ultima gara ufficiale all’Appiani, nel 1994, fu contro il Palermo.





Domani però lo scenario sarà particolare. La protesta degli ultras padovani, legata proprio ai ritardi della curva, lascerà il settore vuoto. Una scelta che, come evidenzia Andrea Miola su Il Gazzettino di Padova, rischia di pesare sull’atmosfera dello stadio, soprattutto in una fase delicata della stagione.

A riempire il vuoto ci penseranno in parte i tifosi rosanero. Il settore ospiti è andato esaurito in meno di due ore e la forte presenza palermitana potrebbe estendersi anche ad altri settori. Come riportato da Andrea Miola su Il Gazzettino di Padova, non è escluso che molti sostenitori siciliani, residenti al Nord, abbiano acquistato biglietti anche per tribune locali.

Diverso il discorso per la tribuna Fattori, tradizionalmente occupata dagli ultras: su circa 1.300 posti disponibili, solo una parte è stata venduta, segno tangibile della protesta in atto.

Sul campo, Andreoletti spera di recuperare Papu Gomez, mentre restano in dubbio Silva e indisponibili Sgarbi, Barreca e Harder, oltre allo squalificato Faedo. Possibili novità anche tra gli uomini che hanno riposato nell’ultima gara.

Una partita che si giocherà quindi in un clima anomalo, tra assenze pesanti sugli spalti e una presenza rosanero che potrebbe farsi sentire più del previsto.