Giornale di Sicilia: “Pohjanpalo, il gol manca ma l’assist resta: il finlandese trascina il Palermo”

PALERMO – Il gol manca, ma il peso specifico resta altissimo. Joel Pohjanpalo continua a essere determinante per il Palermo anche senza trovare la via della rete. Come evidenzia Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il centravanti finlandese ha saputo reinventarsi nelle ultime settimane, diventando uomo assist e punto di riferimento per i compagni.

Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia sottolinea come nelle ultime due partite siano arrivati altrettanti assist, entrambi decisivi per Ranocchia. Un contributo fondamentale per mantenere in corsa i rosanero, soprattutto in un momento in cui il numero 20 non segna con la continuità a cui aveva abituato. L’ultimo centro risale al 17 marzo su rigore contro la Juve Stabia, mentre su azione manca addirittura dall’8 marzo.





Nonostante questo, come rimarca Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, l’apporto alla squadra non è mai venuto meno. Pohjanpalo si è adattato alle esigenze del gruppo, sacrificandosi anche in fase difensiva e partecipando attivamente al pressing. Un lavoro oscuro che testimonia la sua centralità nel sistema di Inzaghi.

Contro il Frosinone, il finlandese ha sfiorato il gol in due occasioni. Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia racconta del palo colpito dopo un tocco morbido sull’indecisione tra Monterisi e Palmisani, e della giocata decisiva che ha portato all’assist per Ranocchia sugli sviluppi di una rimessa laterale.

La sfortuna non è mancata: nei due confronti stagionali con i ciociari, Pohjanpalo ha colpito ben tre legni. Un dato che spiega come il digiuno realizzativo sia anche figlio di episodi sfavorevoli. Tuttavia, come evidenzia Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il bomber ha ancora quattro partite per difendere il primato nella classifica marcatori e incrementare il bottino, attualmente fermo a 21 reti.

Nel frattempo, il contributo sotto forma di assist continua a crescere. Con quelli contro Avellino e Frosinone, Pohjanpalo è salito a quota sette passaggi vincenti in campionato, un numero che lo colloca tra i migliori della Serie B.

Un segnale chiaro: anche senza gol, il Palermo può contare su un leader tecnico e carismatico, pronto a fare la differenza in ogni modo possibile.