Giornale di Sicilia: “Palermo, filotto e aiuti per inseguire la A: quattro gare per crederci ancora”

PALERMO – Vincere tutte e sperare. È questo il mantra del Palermo nel rush finale di stagione. Come evidenzia Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, a quattro giornate dalla fine i rosanero si trovano a inseguire un treno che viaggia veloce, ma non ancora irraggiungibile.

Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia sottolinea come il Palermo abbia dovuto rincorrere fin dall’inizio un terzetto di testa capace di mantenere un ritmo altissimo. Oggi la classifica dice quarto posto a quattro punti da Monza e Frosinone, secondi in coabitazione, mentre il Venezia resta più distante. Un margine che complica i piani, ma non spegne del tutto le speranze.





Come rimarca Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, la squadra di Inzaghi è chiamata a fare percorso netto: vincere tutte le partite da qui alla fine e poi guardare ai risultati delle concorrenti. Il primo snodo sarà già nel prossimo turno, con il Palermo unico tra le pretendenti a giocare in casa contro il Cesena.

Nel frattempo, il calendario delle rivali propone sfide insidiose. Il Giornale di Sicilia evidenzia come il Venezia sarà impegnato a Bari, campo storicamente difficile, mentre il Monza affronterà una Sampdoria in grande forma. Anche il Frosinone avrà un test complicato a Modena, squadra ancora in piena corsa per i propri obiettivi.

Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia mette in luce un aspetto chiave: i rosanero scenderanno in campo conoscendo già parte dei risultati delle dirette concorrenti. Un fattore che può incidere dal punto di vista mentale, ma che non deve cambiare l’approccio della squadra, obbligata comunque a vincere senza fare calcoli.

Servirà un filotto perfetto, ma anche qualche passo falso davanti. Come sottolinea Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, il Palermo deve recuperare almeno quattro punti nelle ultime quattro gare per riaprire concretamente il discorso promozione diretta.

Tre settimane di fuoco attendono la squadra di Inzaghi, che non può più permettersi errori. L’obiettivo è tenere viva la speranza fino all’ultimo, con la consapevolezza che, oltre ai propri risultati, sarà necessario anche qualche “aiutino” dagli altri campi.