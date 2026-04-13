Il Resto del Carlino: “Cesena, playoff in bilico: a Palermo serve una risposta”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 13, 2026
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CESENA – La corsa playoff resta aperta, ma il margine si assottiglia e le certezze vacillano. Come evidenzia Daniele Zandoli su Il Resto del Carlino, il Cesena mantiene l’ottavo posto con 44 punti, due in più della Carrarese, ma il rendimento recente impone una riflessione profonda.

Daniele Zandoli su Il Resto del Carlino sottolinea come il ko contro la Juve Stabia abbia messo in luce limiti evidenti, soprattutto dal punto di vista mentale. Non basta l’equilibrio del primo tempo, privo di occasioni da entrambe le parti, a giustificare una ripresa in cui i bianconeri hanno concesso troppo, agevolando gli avversari.


Il dato più preoccupante, come rimarca Daniele Zandoli su Il Resto del Carlino, riguarda la fragilità difensiva. Sul primo gol campano, da calcio d’angolo, nessun giocatore del Cesena riesce a intervenire, lasciando spazio alla conclusione vincente di Varnier. Ancora più grave l’errore sul raddoppio, con Frabotta e Zaro protagonisti involontari di un assist per Carissoni.

Una squadra che continua a concedere troppo e che paga a caro prezzo ogni disattenzione. Daniele Zandoli su Il Resto del Carlino evidenzia come i numeri parlino chiaro: 50 gol subiti, un dato che accomuna il Cesena alle peggiori difese del campionato.

Eppure, il problema non è solo dietro. In avanti la produzione offensiva è elevata – 96 occasioni create, secondo dato della Serie B dietro al Venezia – ma la finalizzazione resta un limite evidente. Solo 42 gol segnati, un bottino che non rispecchia la mole di gioco prodotta.

Daniele Zandoli su Il Resto del Carlino analizza anche le difficoltà individuali: Shpendi in calo, Ciervo e Frabotta lontani dai livelli dell’andata, Berti troppo discontinuo. Anche Castagnetti ha perso incisività dopo il cambio tecnico, mentre Francesconi resta inspiegabilmente fuori dalle rotazioni.

Le poche note positive arrivano da Bastoni, tornato su buoni livelli, e da Cerri, tra i più affidabili. Ma, come sottolinea Daniele Zandoli su Il Resto del Carlino, è troppo poco per restare stabilmente agganciati al treno playoff.

Serve un cambio di passo immediato. Perché, senza maggiore solidità e concretezza, il rischio è quello di vedere sfumare un obiettivo che fino a poche settimane fa sembrava alla portata.

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