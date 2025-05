Giornale di Sicilia: “Pohja e Brunori a secco. E il Palermo s’è spento”

PALERMO – Il Palermo rallenta, e con lui si ferma anche il suo duo d’attacco. Come evidenziato da Massimiliano Radicini per il Giornale di Sicilia, le difficoltà dei rosanero nelle ultime settimane coincidono con il digiuno realizzativo di Pohjanpalo e Brunori, entrambi a secco da troppe partite.

Il centravanti finlandese, che aveva esordito con 9 gol nelle prime 9 presenze, non segna da 270 minuti. Contro il Cesena ha fallito un rigore (parato da Klinsmann) e, al di là dell’episodio, non ha ricevuto palle gol davvero pulite. Un segnale chiaro: se l’attaccante non viene messo nelle condizioni giuste, anche il suo rendimento ne risente.

Situazione simile per Brunori, che ha arretrato il suo raggio d’azione nel nuovo modulo di Dionisi, agendo quasi da trequartista alle spalle di Pohjanpalo. Il capitano rosanero non segna da cinque partite, pur avendo servito un assist decisivo a Segre nella sfida col Catanzaro. Troppo spesso costretto ad allargarsi o a portare palla lontano dall’area, Brunori sembra lontano dal suo consueto istinto da finalizzatore.

Un reparto spento, una squadra da riaccendere

Radicini sottolinea ancora sul Giornale di Sicilia che, a parte la rete di Le Douaron, nessun altro attaccante è riuscito a trovare il gol nelle ultime uscite. Una flessione offensiva che si riflette sull’intero rendimento del Palermo, frenato anche psicologicamente dalle due sconfitte contro Südtirol e Cesena. In palio ora c’è molto: il sesto posto, che garantirebbe il vantaggio del turno playoff casalingo, è ancora raggiungibile, ma servono risposte immediate.

Proprio Pohjanpalo, in un’intervista rilasciata a Chiamarsi Bomber, ha dichiarato:

«I nove gol rappresentano un inizio da sogno. Spero di continuare su questa strada e fare tanti altri gol. Il nostro obiettivo è arrivare al meglio ai playoff: tutti sanno che per il Palermo l’unico traguardo è la promozione in Serie A».

Il finlandese ha scelto di vivere nel centro di Palermo per restare a contatto con i tifosi:

«È importante essere vicini alla gente, anche nei momenti difficili. Le critiche vanno accettate, affrontate con maturità e trasformate in energia per la partita successiva».

Obiettivo riscatto contro il Frosinone

Il calendario offre subito una possibilità di rilancio: venerdì, al Barbera, arriva il Frosinone, anch’esso a caccia di punti pesanti per la sua classifica. Una sfida che si preannuncia delicata e intensa, anche per la presenza di due ex rosanero come Bettella e soprattutto Lucioni, che ha lasciato Palermo lo scorso novembre in un clima tutt’altro che disteso.

Per Pohjanpalo e Brunori sarà una sfida nella sfida: quella per tornare al gol, ridare ossigeno al Palermo e trascinarlo, ancora una volta, in alto. Verso quei playoff che oggi valgono tutto.