Giornale di Sicilia: “Pierozzi e Augello fanno volare il Palermo”

PALERMO – Il Palermo è tornato a volare sulle fasce. Dopo settimane senza bonus, contro Sampdoria ed Entella gli esterni rosanero hanno ritrovato incisività e numeri, riportando al centro del progetto tecnico una delle armi principali dell’undici di Inzaghi.

Come evidenzia Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, la doppia sfida ha segnato la definitiva riaccensione della coppia Augello-Pierozzi, tornata determinante nella manovra offensiva.

Pierozzi ha ritrovato il gol che mancava da quasi tre mesi e mezzo, chiudendo la gara contro l’Entella con un sinistro al volo su assist di Palumbo. Un segnale forte, il quinto centro stagionale, che conferma quanto il numero 27 sia più di un semplice esterno di spinta. Come sottolinea Salvatore Orifici nell’approfondimento pubblicato sul Giornale di Sicilia, l’ultima marcatura risaliva al periodo tra fine novembre e inizio dicembre, quando aveva messo insieme assist e reti pesanti.

Augello, invece, aveva già dato segnali di risveglio contro la Sampdoria, sbloccandosi anche in zona gol. Finora il suo contributo era stato soprattutto legato alla quantità di cross prodotti – oltre cento – ma nelle ultime giornate è arrivata anche la concretezza sotto porta. Sempre secondo l’analisi di Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, nel giro di cinque partite l’esterno sinistro è passato da zero gol e un assist a un gol e due assist, numeri che certificano la crescita.

La chiave sta nella centralità delle corsie nel gioco di Inzaghi. Il Palermo è stato costruito per fare male sfruttando la qualità e la spinta dei suoi esterni, punti fermi dell’undici titolare. E i numeri sulle presenze lo confermano: Augello ha disputato il 100% delle gare da titolare, senza saltare un minuto, dimostrandosi affidabile sia sotto il profilo fisico che disciplinare. Pierozzi, dal canto suo, ha saltato una sola partita, mantenendo comunque una percentuale di titolarità altissima.

Come rimarca ancora Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, la fiducia incondizionata di Inzaghi ha permesso ai due esterni di crescere settimana dopo settimana, fino a diventare decisivi. Sabato, contro l’Entella, è stato proprio Augello a pennellare da calcio d’angolo il cross per il colpo di testa vincente di Pohjanpalo, mentre Pierozzi ha messo il sigillo personale sul match.

Il risultato è chiaro: il Palermo ha ritrovato spinta, qualità e gol sulle fasce. E quando gli esterni incidono così, l’intero sistema offensivo ne beneficia.