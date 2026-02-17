Giornale di Sicilia: “Palermo, quarto tris consecutivo: attacco da big e Barbera decisivo”

PALERMO – Due in casa e due in trasferta. Il Palermo cala il quarto tris consecutivo e lancia un segnale forte al campionato. Come sottolinea Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, oltre alla solidità difensiva c’è un dato che pesa: la continuità offensiva di una squadra che si conferma tra le migliori della Serie B.

Nell’analisi firmata da Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, emerge un dato chiaro: con 42 reti all’attivo, solo Venezia e Frosinone hanno fatto meglio. Il terzo miglior attacco del torneo è un biglietto da visita importante in vista dello sprint finale, soprattutto negli scontri diretti.

La forza dei rosanero, evidenzia ancora Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, è stata quella di saper colpire nei momenti chiave. Prima della squadra di Chiappella a subire il tris erano state Bari, Empoli e Sampdoria. Un percorso che certifica la capacità del Palermo di leggere le gare, individuare i punti deboli degli avversari e affondare senza perdere equilibrio, anche quando il risultato sembrava in bilico.

La fase offensiva funziona e va oltre le giocate di Pohjanpalo, che resta il riferimento principale sotto porta. Il finlandese si conferma il leader del reparto, ma attorno a lui il contributo è corale: Ranocchia ha timbrato il cartellino contro l’Entella, Segre continua a garantire inserimenti e tempi perfetti, mentre la squadra mantiene una pericolosità costante.

Come rimarca Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, la differenza oggi sta anche nel perfetto bilanciamento tra difesa e attacco. Dopo qualche blackout contro Empoli e Sampdoria, la retroguardia ha ritrovato solidità e ha saputo tenere la porta inviolata contro Bari ed Entella. Un equilibrio che è alla base della striscia positiva di risultati.

Fondamentale, inoltre, il fattore Barbera. Se inizialmente si poteva parlare di exploit legati anche alla fragilità delle rivali, adesso il dato è strutturale: il Palermo è squadra matura, consapevole, capace di sfruttare la spinta del proprio pubblico senza perdere lucidità.

L’ultimo precedente di quattro gare consecutive con almeno tre gol risaliva al dicembre 2023, ma in un contesto diverso, con un rendimento esterno meno brillante. Oggi la crescita è complessiva, dentro e fuori casa.

Il messaggio al campionato è chiaro: il Palermo c’è. E il quarto tris consecutivo non è un caso.