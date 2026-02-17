Giornale di Sicilia: “Palermo, testa al Südtirol: Inzaghi prepara rotazioni e rilancia Johnsen”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 17, 2026
Palermo Entella 3-0 (127)

PALERMO – Archiviata la vittoria contro l’Entella, il Palermo ha rimesso subito nel mirino il prossimo impegno casalingo contro il Südtirol, in programma sabato alle 15 al Barbera. Come racconta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, la squadra è tornata ad allenarsi ieri a Torretta per preparare una sfida che può dare ulteriore continuità al percorso di crescita intrapreso nelle ultime settimane.

Nel pomeriggio, dopo il consueto riscaldamento, i rosanero hanno disputato un test in famiglia contro la Primavera. Un banco di prova utile per verificare schemi e soluzioni tattiche, ma anche per valutare l’inserimento dei nuovi all’interno dei meccanismi di gioco. Secondo quanto riportato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il lavoro è stato improntato soprattutto alla cura dei dettagli in vista del match contro gli altoatesini.

Buone notizie per Inzaghi: l’intero gruppo sarà a disposizione. Una condizione che potrebbe spingere il tecnico a valutare qualche rotazione. Sempre nell’approfondimento firmato da Massimiliano Radicini per il Giornale di Sicilia, si ipotizza la possibilità di un rilancio dal primo minuto per Johnsen, al fianco di Palumbo, alle spalle di Pohjanpalo. Una soluzione che garantirebbe maggiore imprevedibilità e qualità negli ultimi metri.

Intanto è partita anche la vendita dei biglietti per la gara contro il Südtirol: 22 euro per le curve, 28 per la gradinata e 48 per la tribuna. Un appuntamento importante non solo per la classifica ma anche per consolidare il rapporto con il pubblico del Barbera, tornato a spingere con convinzione la squadra.

Non solo campo. Come evidenzia ancora Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il club di viale del Fante ha annunciato una collaborazione con l’Associazione provinciale cuochi e pasticcieri di Palermo, realtà che all’interno della Federazione italiana cuochi rappresenta il capoluogo nelle principali competizioni gastronomiche internazionali.

«L’obiettivo della collaborazione – si legge nella nota ufficiale – è generare ulteriori occasioni di valorizzazione del brand Palermo in contesti internazionali, in questo caso anche grazie alle eccellenze gastronomiche del territorio».

Un segnale che va oltre il rettangolo verde e che conferma la volontà del club di rafforzare la propria identità anche fuori dal campo.

