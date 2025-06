Giornale di Sicilia: “Palermo, si allontana Esposito. Il nome nuovo è Ciurria”

Il Palermo continua a muoversi con cautela ma decisione sul mercato, con l’intento di modellare la rosa secondo le esigenze tattiche del nuovo allenatore Filippo Inzaghi. Come riportato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, i rosanero stanno concentrando l’attenzione sul pacchetto arretrato e sul centrocampo, dove servono innesti mirati per garantire equilibrio e compatibilità col nuovo modulo.

In difesa, il nome più caldo resta quello di Alessandro Marcandalli, rientrato al Genoa dopo il prestito al Venezia. Il classe 2002, già seguito da tempo, viene visto come un profilo adatto al ruolo di braccetto nella difesa a tre, elemento chiave della filosofia tattica adottata da Inzaghi. Come sottolinea ancora Radicini sul Giornale di Sicilia, tra le alternative valutate c’è anche Giorgini del Südtirol, altro profilo giovane ma già collaudato in Serie B.

A centrocampo invece si registrano segnali chiari sul fronte Salvatore Esposito: il regista dello Spezia, inizialmente tra gli obiettivi principali, pare destinato a restare fuori dai piani del Palermo. Le ragioni – secondo quanto evidenziato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia – sono sia tattiche che economiche: il giocatore non è ritenuto compatibile con lo stile di gioco diretto e verticale voluto da Inzaghi, e la valutazione da 6 milioni di euro è considerata eccessiva.

Stessa sorte per Amatucci, mentre restano in corsa nomi più sostenibili come Pyyhtia, Pickel e Galazzi, tutti in grado di garantire dinamismo e qualità a costi più contenuti. Infine, il Palermo riflette anche sull’eventuale innesto di un trequartista: tra i nomi al vaglio figura Patrick Ciurria, che potrebbe lasciare il Monza nei prossimi giorni.