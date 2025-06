Giornale di Sicilia: “Palermo, fari su Augello per la fascia sinistra. Il laterale è in scadenza col Cagliari”

Il Palermo si prepara a entrare nel vivo del calciomercato. Dopo aver definito ogni dettaglio legato all’area tecnica e alla programmazione sportiva, adesso il focus principale si concentra sul rafforzamento dell’organico. Come spiegato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, l’obiettivo della dirigenza è completare i reparti dove la squadra ha mostrato maggiori difficoltà nella scorsa stagione, colmando le lacune che hanno compromesso la corsa verso la promozione.

Uno dei profili più seguiti è quello di Tommaso Augello, terzino sinistro classe 1994, in scadenza di contratto con il Cagliari. Il giocatore, come sottolinea Radicini sul Giornale di Sicilia, rappresenta una concreta opportunità di mercato per via del suo status di svincolato e per le sue qualità tecniche. Nell’ultima stagione in Serie A ha collezionato 38 presenze e 7 assist, dimostrando grande affidabilità sia in fase offensiva che difensiva.

La dirigenza rosanero, guidata da Carlo Osti, sta monitorando con attenzione la situazione del trentenne ex Sampdoria, pronta a intervenire con decisione nel momento giusto. Sempre secondo quanto riportato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, l’alternativa ad Augello porta il nome di Bradaric, esterno mancino croato di proprietà del Verona, mentre per la corsia destra l’attenzione è su Darko Lazovic, anch’egli in uscita dal club scaligero.

Il mercato è appena cominciato, ma il Palermo ha già le idee chiare: rinforzare le fasce con esperienza e qualità per consegnare a Pippo Inzaghi una squadra pronta alla battaglia per la Serie A.