Giornale di Sicilia: “È rosanero la serie utile più lunga”
Il Palermo allunga e si prende un primato simbolico ma significativo. Nell’analisi firmata da Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, il pareggio di Marassi contro la Sampdoria vale più di un semplice punto perché consente ai rosanero di raggiungere quota dodici risultati utili consecutivi.
Un dato che certifica la solidità del percorso della squadra di Inzaghi, unica in Serie B a vantare una striscia positiva così lunga. Il Venezia, infatti, si è fermato a undici risultati utili dopo la sconfitta interna contro il Modena. Lo score del Palermo parla di sette vittorie e cinque pareggi nelle ultime dodici gare di campionato.
Il pareggio ottenuto al Ferraris consente ai rosanero di proseguire la corsa e di presentarsi al prossimo impegno con l’Entella con un dato che racconta continuità. Una serie iniziata ben dodici giornate fa e che ora trova quasi un simbolico incrocio proprio con la squadra ligure.
C’è però un dato che merita attenzione. Se la striscia positiva continua, non si può dire lo stesso per il rendimento nei turni infrasettimanali. In questa stagione il Palermo non ha mai vinto una gara giocata a metà settimana. Prima il pareggio contro il Venezia al Barbera, poi la netta sconfitta interna contro il Monza, infine il 3-3 contro la Sampdoria.
L’ultimo successo in un turno infrasettimanale risale al 26 dicembre 2024, quando i rosanero superarono il Bari grazie a una rete di Le Douaron.
La serie utile più lunga è dunque rosanero, ma per trasformarla in un vero trampolino verso la promozione servirà ora continuità anche nei momenti chiave del calendario.