Giornale di Sicilia: “Palermo, rivoluzione tra i pali”

Il Palermo si prepara a una vera e propria rivoluzione tra i pali. Sono quattro le situazioni da gestire, tutte diverse, con un unico obiettivo: costruire un reparto portieri solido e competitivo per la stagione 2025/26. Come riportato da Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, sarà un’estate intensa tra valutazioni tecniche, recuperi fisici, trattative e possibili addii.

La certezza si chiama Emil Audero, appena rientrato al Como dopo il prestito in rosanero ma già individuato come primo obiettivo per la porta. Il direttore sportivo Carlo Osti, grande estimatore dell’italo-indonesiano, e il tecnico Filippo Inzaghi, che lo ha già allenato al Venezia, spingono per il suo ritorno. Audero stesso ha espresso la volontà di restare a Palermo. Tuttavia, come precisa Alessandro Arena del Giornale di Sicilia, sarà decisiva la trattativa con il Como: in caso di richiesta economica troppo alta, il Palermo potrebbe valutare alternative, anche se al momento questa ipotesi resta secondaria.

Situazione diversa per Sebastiano Desplanches, protagonista all’Europeo Under 21 ma destinato a partire per trovare spazio. Il Palermo, che ha investito su di lui due anni fa, vorrebbe cederlo in prestito secco, ma se l’Europeo dovesse alzare il suo valore, non è esclusa una cessione definitiva, magari in Serie A. La priorità, spiega ancora Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, sarà comunque data a club di Serie B che garantiscano continuità al giovane portiere.

Alfred Gomis, reduce da un infortunio al tendine rotuleo, resta un’incognita. Inzaghi valuterà le sue condizioni nel ritiro in Valle d’Aosta. Il rapporto con l’ambiente è buono, ma il senegalese – 31 anni – potrebbe valutare offerte che gli assicurino il ruolo da titolare. Un suo addio aprirebbe il dossier “dodicesimo” in casa rosanero.

Infine, Salvatore Sirigu. Il suo contratto è in scadenza, ma resta viva la possibilità di un rinnovo annuale che chiuderebbe la sua carriera proprio in Sicilia. Tuttavia, il Palermo riflette sull’opportunità di liberare uno slot “over” e magari puntare su un giovane in organico. I nomi in lizza sono Di Bartolo e Nespola: il primo è in vantaggio, ma dovrà garantire affidabilità fisica dopo una stagione travagliata dagli infortuni.