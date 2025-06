Palermo, doppio colpo in arrivo

Il Palermo si muove con decisione sul mercato per consegnare a Filippo Inzaghi una rosa in grado di lottare per l’obiettivo promozione in Serie A. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, noto esperto di calciomercato, il club rosanero ha avviato diverse trattative in entrata, con sviluppi significativi su più tavoli.

Il primo nome caldo è quello di Emil Audero: il portiere classe ’97 è in cima alla lista per difendere i pali nella prossima stagione. La trattativa procede spedita, con il Palermo che punta forte sul suo ritorno.

In mezzo al campo, invece, il colpo in canna è Antonio Palumbo. Il centrocampista classe 1996, reduce da un’ottima stagione al Modena (9 gol e 10 assist in 35 presenze), è molto vicino a vestire la maglia rosanero. L’operazione potrebbe includere anche Dario Saric, centrocampista bosniaco di proprietà del Palermo, che nell’ultimo anno ha giocato in prestito al Cesena. Saric potrebbe rientrare nell’affare come contropartita tecnica, con destinazione proprio Modena.

Il club siciliano, dunque, accelera i tempi per garantire a Inzaghi una rosa all’altezza della missione Serie A, con i primi tasselli pronti a essere piazzati.