Corriere dello Sport: “Osti e Inzaghi provano a convincere Audero”

Dopo l’annuncio ufficiale di Filippo Inzaghi come nuovo allenatore del Palermo, il mercato rosanero entra nel vivo. La priorità? Risolvere il rebus portiere, con un nome su tutti in cima alla lista: Emil Audero. Secondo quanto riportato da Antonio La Rosa sulle pagine del Corriere dello Sport, il direttore sportivo Carlo Osti ha messo in cima alla lista il 28enne italo-indonesiano, già protagonista in maglia rosanero negli ultimi mesi della scorsa stagione.

Palermo, doppio colpo in arrivo

Il Palermo ha avviato i contatti con il Como, club proprietario del cartellino di Audero, arrivato in Sicilia a febbraio con la formula del prestito secco. Ma, come sottolinea ancora Antonio La Rosa del Corriere dello Sport, oggi lo scenario è cambiato: i lombardi non sono più disposti a cedere il portiere con la stessa formula e puntano a monetizzare con una cessione a titolo definitivo o un prestito oneroso con obbligo di riscatto. Il Palermo valuta le opzioni, consapevole che alcune leve potrebbero giocare a favore della trattativa: su tutte, la presenza di Osti – che ha già lavorato con Audero alla Sampdoria – e il ritorno in panchina di Inzaghi, che lo ha avuto al Venezia e potrebbe rappresentare un ulteriore incentivo.

Nel frattempo, il club targato City Group valuta anche il futuro degli altri estremi difensori. Come evidenziato ancora da Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, Desplanches dovrebbe partire in prestito per trovare continuità, Sirigu è in scadenza a fine giugno e resta un’incognita, mentre Gomis – sotto contratto fino al 2026 – è tutto da valutare sia dal punto di vista fisico, dopo il lungo stop, sia per la disponibilità a restare come secondo.

Il ritorno di Audero è un’opzione concreta, ma non ancora scontata. La trattativa è delicata, ma il Palermo sembra intenzionato a muoversi nella direzione della continuità, puntando su volti già noti e funzionali al nuovo corso firmato Inzaghi.