Corriere dello Sport: “Palermo, caccia ai rinforzi. Nel mirino centrali, esterni e centrocampisti”

Il Palermo lavora a pieno ritmo sul mercato per dare forma alla rosa che sarà guidata da Filippo Inzaghi. Dopo aver impostato i primi movimenti tra i pali, adesso l’attenzione della dirigenza si concentra soprattutto sulla difesa e sulla linea mediana, dove serviranno rinforzi per affrontare con ambizioni la prossima stagione di Serie B. A riferirlo è Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, che fa il punto sulle operazioni in corso.

In difesa servono almeno due centrali. Il nome caldo è quello di Alessandro Marcandalli, classe 2002 di proprietà del Genoa, seguito con attenzione anche dalla Cremonese. Nel frattempo, il Cesena ha manifestato interesse per Patryk Peda, 23 anni, rientrato alla base dopo il prestito alla Juve Stabia. Secondo quanto riporta ancora Antonio La Rosa del Corriere dello Sport, il club rosanero intende affiancare ai profili già in rosa due difensori affidabili, senza escludere altri innesti sugli esterni.

La zona nevralgica del campo è altrettanto centrale nei piani di Osti. Non si sblocca la trattativa per Salvatore Esposito (Spezia), così come resta complicata anche la pista che porta a Lorenzo Amatucci della Fiorentina, reduce da un’esperienza in prestito alla Salernitana e seguito pure dallo Spezia. Più concreta, invece, l’opzione Niklas Pyyhtia, mezzala finlandese classe 2003 di proprietà del Bologna. A lui si aggiunge l’interesse per il connazionale Santeri Väänänen, regista del Rosenborg e capitano della Finlandia U21.

Tra i profili più esperti, piace anche Charles Pickel, 28enne della Cremonese, centrocampista fisico e duttile. Intanto, come riferito nuovamente da Antonio La Rosa sulle colonne del Corriere dello Sport, il Cesena non eserciterà il diritto di riscatto per Dario Saric, che farà quindi ritorno a Palermo. Il suo futuro, però, è tutt’altro che certo: una nuova cessione resta sul tavolo.

La costruzione della nuova squadra è appena cominciata, ma le linee guida sono chiare: Inzaghi vuole esperienza e qualità. Il Palermo si prepara a rispondere.