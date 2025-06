Corriere dello Sport: “Il Cesena vuole tre calciatori del Palermo”

Mignani confermato in panchina, Fusco studia l’organico: si punta a Peda dal Palermo e si valuta la situazione Corona.

Il Cesena riparte da una certezza tattica: la difesa a tre. È da lì che intende costruire la prossima stagione Michele Mignani, confermato alla guida tecnica, in piena sintonia con il nuovo direttore sportivo Filippo Fusco. Lo riporta Massimo Boccucci sulle pagine del Corriere dello Sport, spiegando come i due abbiano avuto un lungo confronto per analizzare l’organico, allinearsi su metodi e obiettivi, e gettare le basi per un mercato che si preannuncia mirato.

Nel reparto arretrato, nonostante i sei centrali attualmente sotto contratto (incluso Luigi Silvestri, di ritorno dal prestito), si prevedono interventi chirurgici per rimodellare numericamente e qualitativamente la linea difensiva. In cima alla lista dei desideri di Fusco, secondo quanto scrive ancora Massimo Boccucci del Corriere dello Sport, c’è Patryk Peda, 23enne difensore polacco appena rientrato al Palermo dopo la stagione alla Juve Stabia. Se non dovesse rientrare nei piani di Inzaghi, il Cesena è pronto a muoversi per riportarlo in Romagna.

Cambiamenti attesi anche in mediana. Il club valuta l’inserimento di un centrocampista più fisico rispetto a Giacomo Calò e Simone Bastoni (quest’ultimo dato in uscita, anche per via dell’ingaggio). Per il ruolo di mezzala, si ragiona anche su una possibile reintegrazione di Dario Saric. Il bosniaco non è stato riscattato dopo il prestito dal Palermo, ma come riporta ancora Massimo Boccucci sul Corriere dello Sport, il suo futuro potrebbe essere di nuovo a tinte bianconere, considerato che non rientra nei piani rosanero.

Sotto osservazione anche il reparto offensivo, dove sono previsti innesti importanti. Uno dei nomi monitorati è Giacomo Corona, attaccante classe 2003 rientrato al Palermo dopo l’esperienza al Pontedera. Tutto, però, dipenderà dal budget, con un ridimensionamento delle spese rispetto alla passata stagione che preoccupa parte della tifoseria.

Infine, la situazione attuale dell’organico registra due profili molto richiesti, Jonathan Klinsmann e Cristian Shpendi, mentre sono quindici i giocatori senior sotto contratto e quattro i prestiti rientrati (Silvestri, Ogunseye, David e Rossi). Fusco ha chiarito di voler ridurre il ricorso ai prestiti, mentre i tifosi rispondono già con entusiasmo: oltre mille abbonamenti sono stati sottoscritti, con l’obiettivo di avvicinare quota 8.500 della scorsa stagione.