Palermo, non solo Audero: nel mirino anche Jesse Joronen

Il portiere del Venezia tra i profili valutati per la porta. Osti e Inzaghi al lavoro per blindare il reparto.

Il Palermo continua a sondare il mercato alla ricerca del portiere ideale per la nuova stagione. Se Emil Audero, rientrato al Como dopo il prestito in rosanero, resta uno dei primi nomi sul taccuino del direttore sportivo Carlo Osti e del tecnico Filippo Inzaghi, la dirigenza siciliana valuta anche alternative di livello.

Secondo quanto riportato da Sportitalia, i rosanero avrebbero messo gli occhi su Jesse Joronen, portiere finlandese classe ’93 attualmente sotto contratto con il Venezia. Si tratta di un profilo esperto e affidabile, che ha già dimostrato il proprio valore in Serie B e che potrebbe rappresentare un’alternativa solida nel caso in cui non si sbloccasse la trattativa per Audero.

La porta resta una priorità assoluta nel piano di rafforzamento del Palermo, intenzionato a costruire una rosa competitiva per puntare in alto nella prossima stagione cadetta. Le prossime settimane saranno decisive per definire il futuro del ruolo.