Giornale di Sicilia: “Palermo, sprint pre-ritiro. Obiettivo volti nuovi per Inzaghi. Chi va via?”

Il Palermo si prepara ad affrontare l’apertura ufficiale del calciomercato estivo (1 luglio) con le idee chiare e l’obiettivo di consegnare a Filippo Inzaghi una rosa già arricchita da alcuni innesti per il primo giorno di ritiro. Come riportato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il club rosanero punta a farsi trovare pronto ai nastri di partenza, lavorando d’anticipo per evitare ritardi nella costruzione dell’organico.

Inzaghi, nei primi giorni a contatto con il gruppo, avrà l’opportunità di valutare direttamente uomini e caratteristiche per sviluppare il progetto tecnico-tattico che ha in mente. Secondo Massimiliano Radicini del Giornale di Sicilia, l’impostazione sarà inizialmente quella del 3-4-2-1, modulo già ereditato da Dionisi nella seconda parte della scorsa stagione e ormai assimilato dalla squadra. Non si escludono però adattamenti in corso d’opera.

La priorità è colmare lacune strutturali in difesa, dove si attendono nuovi innesti. Prosegue senza intoppi la trattativa con il Genoa per Alessandro Marcandalli, classe 2002, difensore mancino che si integrerebbe con Magnani, Ceccaroni e il rientrante Peda (reduce dal prestito alla Juve Stabia). Ai saluti Baniya, tornato al Trabzonspor. Da definire le posizioni di Nikolaou – nel mirino dell’AEK Atene – e Diakité, che potrebbe ricevere offerte dalla Serie B o dall’estero. La valutazione, come sottolinea Massimiliano Radicini sulle colonne del Giornale di Sicilia, sarà affidata direttamente a Inzaghi.

A centrocampo il nome più caldo è quello di Niklas Pyyhtia, finlandese del Bologna, protagonista con il Südtirol nell’ultima stagione. Resta però viva anche la pista Charles Pickel (Cremonese), apprezzato per esperienza e versatilità. Sulle fasce, gli obiettivi principali sono Tommaso Augello per la sinistra e Darko Lazovic per la destra.

Capitolo uscite: Vasic continua a piacere al Padova, mentre Verre, sotto contratto fino al 2027, non è considerato incedibile. Rientrato a Palermo Dario Saric, dopo il prestito al Cesena: il club romagnolo ha rinunciato al riscatto fissato a 800 mila euro. In uscita anche Henry, che fa ritorno al Verona.

Infine, rebus in attacco: da chiarire il futuro di Roberto Insigne e Francesco Di Mariano, entrambi ritenuti cedibili a determinate condizioni.

Il Palermo ha tracciato la rotta. Ora si attende che il mercato inizi a portare risposte concrete.