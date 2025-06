Repubblica: “Palermo, il countdown verso l’1 luglio. Inzaghi prepara il ritiro, Osti accelera sul mercato”

Audero resta l’obiettivo numero uno. Marcandalli osservato speciale per la difesa. In mediana spuntano Galazzi ed El Azzouzi. Borrelli in attacco.

La data da cerchiare in rosso è il 1° luglio. Non solo per l’apertura ufficiale del calciomercato, ma anche perché segnerà l’inizio formale della nuova era rosanero targata Filippo Inzaghi. Il tecnico, pronto a immergersi nella realtà Palermo dopo l’esperienza a Pisa, punta a iniziare il ritiro in Valle d’Aosta con alcune pedine chiave già sistemate, soprattutto nei ruoli più delicati. Come riporta Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, lo stesso Inzaghi e il ds Carlo Osti si stanno muovendo con largo anticipo per evitare ritardi nella costruzione della rosa.

Il primo nodo da sciogliere riguarda la porta: il nome in cima alla lista resta Emil Audero. Dopo il prestito secco, il portiere è tornato al Como, ma il Palermo non ha mai perso contatti. Inzaghi, che lo ha già allenato nella stagione 2017-18 a Venezia, spinge per riaverlo. Il Como chiede tra i 2 e i 3 milioni e punta su Jean Butez tra i pali, mentre il Palermo spera di strappare un diritto di riscatto che offra maggiori garanzie in prospettiva. Come sottolinea ancora Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, le diplomazie sono al lavoro per trovare la quadra.

In difesa gli addii sono praticamente certi: Baniya tornerà in Turchia al Trabzonspor, mentre Nikolaou è fuori dal progetto tecnico nonostante il contratto in essere fino al 2028. Sul taccuino rosanero è finito Alessandro Marcandalli, 22enne del Genoa. Il centrale ha trovato poco spazio in Liguria (solo 46 minuti in A prima del prestito al Venezia) e il club rossoblù valuta un nuovo prestito per farlo maturare. Palermo è una destinazione gradita.

A centrocampo, Salvatore Esposito si avvicina al Besiktas, disposto a soddisfare le richieste economiche dello Spezia (circa 6 milioni). Intanto è rientrato a Palermo Dario Saric, anche se il centrocampista avrebbe voluto restare a Cesena. Il “no” al riscatto da parte di Fusco e Mignani (1,8 milioni) ha chiuso l’operazione, ma – come riporta ancora Alessandro Geraci su Repubblica Palermo – non è escluso che le parti possano tornare a parlarsi per una cessione definitiva a cifre più accessibili.

Tra i nuovi nomi spunta Nicolas Galazzi, svincolato dopo il fallimento del Brescia, e resta viva la suggestione Oussama El Azzouzi. Il 24enne marocchino, reduce da una stagione sfortunata al Bologna (appena 17 minuti in campo), potrebbe partire in prestito per trovare continuità. Il Palermo è tra le opzioni sul tavolo.

Infine, occhi puntati in attacco su Gennaro Borrelli, anche lui ex Brescia, che piace per caratteristiche fisiche e margini di crescita.

Il Palermo vuole iniziare il ritiro con una base solida. Il lavoro di Inzaghi e Osti entra nel vivo.