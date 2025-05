Giornale di Sicilia: “Palermo, riflessioni su Osti. Le ultime”

Il campionato è finito, ma in casa Palermo l’attività resta frenetica. Mentre la squadra si allena a Torretta per gli ultimi giorni della stagione, la dirigenza è già al lavoro per impostare il futuro. Obiettivo dichiarato: trasformare la delusione dei playoff in una promozione concreta nella stagione 2025/26.

Palermo, tre big rischiano di salutare

Come scrive Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, la priorità del club è definire l’organigramma tecnico e dirigenziale, a partire dal nodo centrale: la guida dell’area sportiva.

Osti, attesa per il confronto con la proprietà

Il futuro di Carlo Osti, attuale direttore sportivo, sarà deciso a breve. L’ex dirigente della Sampdoria ha condotto, negli ultimi mesi, un lavoro giudicato serio e apprezzato, ma la sua permanenza non è scontata.

Secondo Il Giornale di Sicilia, un incontro tra Osti e la proprietà – presumibilmente entro 48-72 ore – sarà decisivo. L’obiettivo è chiarire il futuro del dirigente prima del rompete le righe, fissato per venerdì. La tempistica, legata alla conclusione degli allenamenti, impone decisioni rapide.

«Pur avendo mostrato grande professionalità, Osti non corrisponde del tutto al profilo tipico ricercato dal City Football Group», sottolinea Radicini.

«Il CFG predilige figure con un’impostazione metodologica più integrata nei propri modelli interni».

Nonostante ciò, l’esperienza e la capacità gestionale dimostrate da Osti potrebbero incidere nella valutazione finale.

Dionisi ai saluti: separazione solo da formalizzare

Il campo, intanto, continua ad accogliere gli ultimi allenamenti della rosa, ma tutto lascia presagire che si tratti dell’ultima settimana di Alessio Dionisi sulla panchina del Palermo. Il tecnico, legato da un contratto fino al 2026, è di fatto destinato a lasciare il club, come ribadisce anche Il Giornale di Sicilia.

«Resta solo da definire come e quando verrà formalizzata la separazione», scrive Radicini, confermando che la fine del rapporto tra Dionisi e il Palermo è certa, nonostante gli anni residui di contratto.

Verso una nuova fase: il Palermo deve ripartire subito

Con la programmazione della prossima stagione già in corso, il club è chiamato a fare scelte lucide e strategiche, evitando tentennamenti. Dopo una stagione chiusa senza promozione, il City Football Group vuole dare al Palermo un’impronta più coerente con i propri standard globali.

La scelta del nuovo direttore sportivo e dell’allenatore sarà determinante per rilanciare le ambizioni rosanero.