Giornale di Sicilia: “Palermo, un punto che vale autostima. Ora cinque gare per accelerare”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 12, 2026
palermo empoli 3-2 (147) ranocchia gomes peda pierozzi

Il pareggio di Marassi lascia sensazioni contrastanti, ma anche una convinzione nuova. Nel commento firmato da Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, il 3-3 contro la Sampdoria non è solo un punto in classifica: è un segnale di maturità.

Un punto in meno dal primo posto, uno in più sul secondo. Il turno infrasettimanale lascia un retrogusto amaro, ma riporta la Serie A a quattro lunghezze. Il Frosinone ha allungato battendo l’Avellino al Partenio, mentre il Venezia è inciampato al Penzo contro il Modena. Il Palermo, riducendo il gap dalla vetta, resta pienamente in corsa.

Butera sottolinea come, paradossalmente, a uscire peggio dal turno sia stata la squadra di Stroppa, sconfitta in casa. Il pareggio del Monza con il Südtirol, invece, lascia invariata la distanza dai brianzoli. La classifica dei lombardi è cambiata solo per la contemporanea vittoria del Frosinone.

Il punto di Genova assume un peso diverso se si guarda alla dinamica della gara. Il Palermo era andato in vantaggio, poi aveva rischiato di crollare sotto i colpi della Sampdoria, capace di segnare tre gol in meno di un quarto d’ora. Una sconfitta, scrive Butera, avrebbe potuto lasciare strascichi pesanti soprattutto a livello mentale.

Invece la reazione, culminata nel pareggio di Ceccaroni dopo quello di Augello, alimenta autostima e certifica una qualità nuova: il Palermo sa venir fuori anche quando è con le spalle al muro.

Adesso però arriva il momento decisivo. Cinque partite in cui è obbligatorio accelerare: si parte sabato con l’Entella al Barbera, poi ancora in casa con il Südtirol, quindi la trasferta a Pescara prima del doppio impegno con Mantova e Carrarese. Nessuna di queste squadre è in zona playoff: la maggior parte lotta per la salvezza.

Ecco perché, conclude Butera sul Giornale di Sicilia, il Palermo è chiamato alla svolta. Se dovesse verificarsi l’allungo sperato, lo sprint finale potrebbe cambiare volto rispetto allo scenario attuale.

