Giornale di Sicilia: “Palermo, missione aggancio. Ma il Monza fa paura”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 14, 2026
palermo monza 0-3 (73) augello Birindelli

La partita più importante della stagione arriva al momento giusto per capire fino in fondo le ambizioni del Palermo. Come racconta Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, lo scontro diretto del Brianteo tra Monza e rosanero mette di fronte due squadre costruite per il salto di categoria e separate da pochi punti in classifica.

Secondo Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, si tratta di un match dal grande peso specifico nella corsa alla Serie A. All’andata il Monza si impose nettamente al Barbera, ma oggi lo scenario appare completamente diverso: il Palermo è cresciuto e ha ridotto sensibilmente il divario dai brianzoli.


Come evidenzia Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, i rosanero arrivano alla sfida forti della vittoria ottenuta sul campo della Carrarese, un successo importante soprattutto sul piano mentale. Il Monza, invece, arriva dalla sconfitta rocambolesca contro lo Spezia, maturata dopo essere stato in vantaggio di due gol.

Nel racconto di Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, Inzaghi non ha intenzione di stravolgere l’assetto della squadra. Il tecnico rosanero dovrebbe confermare il consueto sistema di gioco che nelle ultime settimane ha garantito continuità di risultati.

La principale novità riguarda la difesa: come sottolinea Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, Peda appare favorito su Magnani per completare il terzetto arretrato insieme a Bani e Ceccaroni davanti al portiere Joronen.

Sugli esterni tornerà Pierozzi dopo il turno di squalifica, un rientro fondamentale per affrontare uno dei giocatori più pericolosi del Monza sulla corsia opposta, Azzi. In mezzo al campo spazio alla coppia Segre-Ranocchia, che nelle ultime settimane ha garantito equilibrio e qualità alla manovra rosanero.

Sulla trequarti agiranno Palumbo e Le Douaron alle spalle di Pohjanpalo. Il francese ha vinto il ballottaggio con Johnsen grazie al lavoro svolto nelle ultime settimane, mentre l’attaccante finlandese proverà a interrompere il digiuno personale contro il Monza.

Come sottolinea ancora Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, il Palermo dovrà affrontare una delle difese più solide del campionato, ma potrà contare anche sull’apporto di oltre tremila tifosi pronti a sostenere la squadra al Brianteo.

Il big match tra Monza e Palermo rappresenta quindi molto più di una semplice partita: uno scontro diretto che può indirizzare la corsa alla promozione e che promette spettacolo tra due squadre costruite per puntare alla Serie A.

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