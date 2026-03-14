Giornale di Sicilia: “Palermo, a Monza per sfatare il tabù delle vittorie esterne consecutive”

Il Palermo cerca al Brianteo un segnale forte anche lontano dal Barbera. Come evidenzia Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, la squadra di Filippo Inzaghi non è ancora riuscita in questa stagione a centrare due vittorie consecutive in trasferta, un dato che rende ancora più significativa la sfida sul campo del Monza.

Secondo l’analisi di Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il Palermo arriva a Monza dopo il successo ottenuto contro la Carrarese, ma in tutto il campionato non è mai riuscito a dare continuità ai risultati esterni. Dopo ogni vittoria lontano da casa, infatti, i rosanero hanno sempre frenato nella gara successiva.





Come ricostruisce Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, dopo il successo sul Südtirol è arrivato il pareggio di Cesena, mentre alla vittoria con lo Spezia è seguito il successo di misura contro il Catanzaro prima della sconfitta di Empoli. Anche dopo l’affermazione di Avellino è arrivato il pareggio di Bari, mentre al successo contro la Sampdoria è seguito un altro pari.

Il dato sottolineato da Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia racconta quindi di un Palermo capace di ottenere risultati importanti lontano da casa ma ancora alla ricerca della continuità necessaria per fare il definitivo salto di qualità nella corsa alla promozione.

La sfida contro il Monza rappresenta quindi un test significativo anche sotto questo aspetto. Espugnare il Brianteo significherebbe non solo dare seguito al successo precedente, ma anche interrompere una statistica che accompagna tutta la stagione rosanero.

Come evidenzia ancora Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, l’impresa non sarà semplice. Il Monza infatti ha costruito gran parte del proprio percorso casalingo proprio tra le mura amiche, dove il rendimento dei brianzoli è stato particolarmente solido.

Il Brianteo resta infatti uno dei campi più difficili del campionato. La squadra di Bianco ha collezionato numerosi successi interni e ha lasciato pochissimi punti agli avversari. L’unica sconfitta casalinga è arrivata a fine settembre contro il Padova, mentre le altre gare interne hanno confermato la forza dei brianzoli davanti al proprio pubblico.

Per il Palermo, dunque, la sfida di Monza rappresenta una doppia occasione: dare continuità ai risultati esterni e dimostrare di poter competere alla pari anche su uno dei campi più complicati della Serie B.