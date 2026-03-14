Giornale di Sicilia: “Monza-Palermo, le probabili formazioni: Inzaghi con i fedelissimi, Bianco rilancia Petagna”

Il big match del Brianteo mette di fronte due squadre costruite per la promozione diretta. Come riporta Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, Monza e Palermo arrivano allo scontro diretto con assetti ormai consolidati e con poche sorprese nelle scelte iniziali dei due allenatori.

Secondo quanto evidenzia Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, il Monza dovrebbe schierarsi con il consueto 3-4-2-1 guidato da Cutrone nel ruolo di riferimento offensivo, supportato da Pessina e Petagna sulla trequarti. Sulle fasce agiranno Azzi e Bakoune, mentre in mezzo al campo spazio a Obiang e Colpani.





Come sottolinea ancora Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, davanti al portiere Thiam la linea difensiva dovrebbe essere composta da Lucchesi, Ravanelli e Delli Carri. In panchina diverse soluzioni per Bianco, che potrà contare tra gli altri su Mota, Caso, Keita e Colombo. Assente invece Carboni per squalifica.

Sul fronte rosanero, come analizza Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, Filippo Inzaghi dovrebbe confermare la struttura che ha garantito continuità nelle ultime settimane. Davanti a Joronen agirà la difesa composta da Bani, Peda e Ceccaroni.

Sugli esterni spazio a Pierozzi e Augello, mentre in mezzo al campo agiranno Segre e Ranocchia. Sulla trequarti Palumbo e Le Douaron avranno il compito di supportare Pohjanpalo, riferimento offensivo dei rosanero.

Secondo Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, Inzaghi punta quindi sul blocco di giocatori che nelle ultime settimane ha dato equilibrio e continuità alla squadra, con diverse soluzioni pronte a gara in corso come Johnsen, Gyasi, Blin o Corona.

La sfida del Brianteo promette equilibrio e intensità: due squadre costruite per il salto di categoria che arrivano allo scontro diretto con la consapevolezza di giocarsi una fetta importante della corsa alla Serie A.

Probabili formazioni

MONZA (3-4-2-1)

Thiam; Lucchesi, Ravanelli, Delli Carri; Bakoune, Obiang, Colpani, Azzi; Pessina, Petagna; Cutrone.

Allenatore: Bianco.

Panchina: Pizzignacco, Strajnár, Brorsson, Capolupo, Hernani, Colombo, Keita, Alvarez, Ciurria, Caso, Mota.

Squalificati: Carboni.

PALERMO (3-4-2-1)

Joronen; Bani, Peda, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello; Palumbo, Le Douaron; Pohjanpalo.

Allenatore: Inzaghi.

Panchina: Gomis, Magnani, Veroli, Bereszynski, Gyasi, Modesto, Giovane, Vasic, Blin, Gomes, Johnsen, Corona.

Arbitro: Doveri (Roma)

Stadio: Brianteo

Ore: 17.15

TV: Dazn, Prime