Giornale di Sicilia: “La Primavera del Palermo prova a scuotersi in casa del Pisa”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 14, 2026
primavera

La Primavera del Palermo cerca di ripartire subito dopo l’ultimo passo falso. Come racconta Vincenzo Burgio sul Giornale di Sicilia, i giovani rosanero sono attesi oggi alle 14.30 dalla trasferta sul campo del Pisa, una gara che può dire molto sul momento della squadra guidata da Del Grosso.

Secondo quanto evidenzia Vincenzo Burgio sul Giornale di Sicilia, il Palermo arriva in Toscana con l’obiettivo di reagire dopo la sconfitta contro l’Ascoli. I rosanero vogliono tornare immediatamente a fare punti anche se la classifica, al momento, li vede al quattordicesimo posto con 19 punti.


Come sottolinea Vincenzo Burgio sul Giornale di Sicilia, di fronte ci sarà un Pisa in fiducia, attualmente settimo in classifica e reduce da due vittorie consecutive. Un avversario quindi in buon momento di forma, ma che nei precedenti stagionali ha mostrato grande equilibrio con i siciliani.

Nel bilancio dei confronti diretti, ricorda Vincenzo Burgio sul Giornale di Sicilia, le due squadre si sono affrontate più volte con risultati molto equilibrati: su sette incroci complessivi si registrano tre successi del Palermo, due del Pisa e due pareggi.

L’ultimo confronto risale allo scorso novembre e si è disputato al Pasqualino di Carini, dove la sfida si è chiusa sull’1-1. Un risultato che conferma l’equilibrio tra le due squadre e che lascia aperta qualsiasi prospettiva per la gara odierna.

Secondo Vincenzo Burgio sul Giornale di Sicilia, per il Palermo questa trasferta rappresenta soprattutto un test di carattere e attenzione, elementi fondamentali per tornare dalla Toscana con un risultato positivo e rilanciare il cammino dei rosanero nel campionato Primavera.

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