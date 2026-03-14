Gazzetta dello Sport: “Monza-Palermo senza appello”

La sfida tra Monza e Palermo rappresenta uno degli snodi principali della stagione di Serie B. Come racconta Davide Giovanzana sulla Gazzetta dello Sport, il confronto dell’U-Power Stadium è molto più di una semplice partita: è un crocevia nella corsa alla promozione diretta, in un campionato che si sta rivelando tra i più equilibrati e spettacolari degli ultimi anni.

Secondo Davide Giovanzana sulla Gazzetta dello Sport, la classifica rende perfettamente l’idea della posta in palio. In caso di successo del Palermo, la squadra di Inzaghi aggancerebbe proprio il Monza, mentre una vittoria dei brianzoli rischierebbe di allontanare i rosanero dalla corsa alle prime due posizioni. Tutto questo mentre Venezia e Frosinone restano protagoniste di una lotta serrata nelle zone altissime della graduatoria.





Come sottolinea Davide Giovanzana sulla Gazzetta dello Sport, anche la scelta dell’arbitro racconta l’importanza della partita: a dirigere l’incontro sarà Daniele Doveri, uno dei direttori di gara più esperti del panorama italiano e reduce dal derby di Milano. Un segnale chiaro di quanto la gara venga considerata delicata.

Nel racconto di Davide Giovanzana sulla Gazzetta dello Sport c’è poi anche la cornice di pubblico: lo stadio sarà gremito e sugli spalti ci sarà una forte presenza di tifosi rosanero. Anche davanti agli schermi l’attesa è altissima, con la gara trasmessa in chiaro su Dazn.

La vigilia è stata accesa anche dal confronto a distanza tra i due allenatori. «Sarà una sfida importantissima, ma non ancora determinante. Inzaghi è stato bravo a farsi prendere i giocatori giusti per quella che è la sua idea di calcio, gli invidio questa capacità», ha dichiarato Paolo Bianco.

La risposta di Inzaghi non si è fatta attendere: «Parliamo di cose serie… Io penso alla mia squadra, ma ho gran rispetto del Monza che a gennaio ha preso Cutrone, Hernani e Caso. Quindi anche loro sono bravi a prendere i giocatori. Sono convinto che siamo una squadra forte e che faremo una grande partita».

Come evidenzia ancora Davide Giovanzana sulla Gazzetta dello Sport, entrambe le squadre sono state costruite con lo stesso obiettivo: tornare in Serie A. Per il Monza la partita apre una settimana decisiva che comprende anche la trasferta di Reggio Emilia e il successivo scontro diretto contro il Venezia.

Sabato scorso la squadra di Bianco ha visto sfumare una possibile fuga dopo il vantaggio iniziale contro lo Spezia. L’espulsione di Carboni ha cambiato l’inerzia della partita, ma ha messo comunque in luce l’intesa offensiva tra Cutrone e Petagna, protagonisti di una combinazione perfetta per il gol.

Sul fronte Palermo, come racconta Davide Giovanzana sulla Gazzetta dello Sport, la stagione di Inzaghi resta ampiamente positiva. Dopo un periodo complicato a fine ottobre, i rosanero hanno ritrovato continuità di risultati e sono tornati stabilmente in corsa per la promozione.

Resta però un ultimo ostacolo da superare: quello degli scontri diretti. Nel girone d’andata, contro Venezia, Monza e Frosinone, il Palermo ha raccolto soltanto due punti senza riuscire a segnare.

Un altro motivo, sottolinea Davide Giovanzana sulla Gazzetta dello Sport, per considerare la sfida del Brianteo come una delle partite più importanti dell’intera stagione di Serie B.