Gazzetta dello Sport: “Monza-Palermo, le probabili formazioni: Cutrone-Petagna contro Pohjanpalo”

Monza e Palermo si affrontano oggi alle 17.15 allo stadio U-Power Stadium in una sfida che può pesare molto nella corsa alla promozione diretta. Come riporta Davide Giovanzana sulla Gazzetta dello Sport, il confronto mette di fronte due squadre costruite per il salto di categoria e separate da pochi punti in classifica.

Secondo quanto analizza Davide Giovanzana sulla Gazzetta dello Sport, il Monza dovrebbe schierarsi con il 3-5-2 guidato in attacco dalla coppia Cutrone-Petagna. Alle loro spalle agirà una linea di centrocampo con Azzi e Colpani sugli esterni e con Pessina, Hernani e Obiang nel cuore della manovra.





Come evidenzia Davide Giovanzana sulla Gazzetta dello Sport, davanti al portiere Thiam la difesa brianzola dovrebbe essere composta da Ravanelli, Delli Carri e Lucchesi. Bianco dovrà fare i conti con alcune assenze, tra cui Carboni squalificato e Birindelli indisponibile.

Sul fronte rosanero, come sottolinea Davide Giovanzana sulla Gazzetta dello Sport, Filippo Inzaghi dovrebbe confermare il consueto 3-4-2-1 con Pohjanpalo riferimento offensivo e con Palumbo e Le Douaron a supporto sulla trequarti.

A centrocampo spazio alla coppia Ranocchia-Segre con Pierozzi e Augello sulle corsie laterali, mentre davanti al portiere Joronen la linea difensiva dovrebbe essere formata da Ceccaroni, Bani e Peda.

La direzione della gara è affidata a Doveri, con Colarossi e Cipressa assistenti, Calzavara quarto uomo e Camplone al VAR con Paganessi AVAR. La partita sarà trasmessa in diretta su Dazn (anche in chiaro) e LaB.

Probabili formazioni

MONZA (3-5-2)

Thiam; Ravanelli, Delli Carri, Lucchesi; Azzi, Pessina, Hernani, Obiang, Colpani; Petagna, Cutrone.

Allenatore: Bianco.

Panchina: Pizzignacco, Brorsson, Capolupo, Keita, Colombo, Bakoune, Ciurria, Caso, Alvarez, Mota, Forson.

Squalificati: Carboni.

Diffidati: Ciurria, Keita.

Indisponibili: Antov, Birindelli.

PALERMO (3-4-2-1)

Joronen; Ceccaroni, Bani, Peda; Augello, Ranocchia, Segre, Pierozzi; Palumbo, Le Douaron; Pohjanpalo.

Allenatore: Inzaghi.

Panchina: Gomis, Veroli, Magnani, Bereszynski, Modesto, Gyasi, Blin, Gomes, Vasic, Giovane, Johnsen, Corona.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: Bereszynski, Peda, Ranocchia.

Indisponibili: nessuno.