Giornale di Sicilia: “Palermo, dal Comune un assegno di 500 mila euro per la sera di San Silvestro”

Come racconta Connie Transirico sul Giornale di Sicilia, il comitato dei saggi ha dato il via libera: il Capodanno a Palermo si festeggerà in piazza Politeama con un doppio concerto che vedrà salire sul palco prima Arisa e, dopo la mezzanotte, i The Kolors. Un cartellone che garantirà musica e spettacolo fino a tarda notte per i fortunati che riusciranno a entrare nell’area delimitata dalle transenne, dove sono previsti tra i 15 mila e i 17 mila spettatori.

Secondo quanto riferito da Connie Transirico nel Giornale di Sicilia, il Comune ha stanziato 500 mila euro per l’organizzazione dell’evento, dopo avere valutato le proposte arrivate dalle cinque società che avevano risposto alla manifestazione d’interesse. Tra i nomi in corsa figuravano, tra gli altri, Tozzi, Mahmood, Gianna Nannini, Venditti, Le Vibrazioni, Alexia, Bertè, Tiromancino, Pooh, Ghali, De Gregori, Mannoia, Noemi e Masini.

La scelta finale — sottolinea ancora Connie Transirico sul Giornale di Sicilia — è ricaduta sulla proposta di Gomad Concerti, che ha presentato la combinazione Arisa + The Kolors + Radio Kiss Kiss, emittente che trasmetterà in diretta l’intera serata. Nessuna diretta televisiva è invece prevista.

Sul palco, Arisa proporrà i suoi successi più noti, da «Sincerità» a «La notte» e «Controvento», mentre i The Kolors arriveranno forti del successo del tormentone «Un ragazzo, una ragazza» e del singolo «Karma», certificato disco di platino. La band ha inoltre partecipato all’ultimo Festival di Sanremo con il brano «Tu con chi fai l’amore», particolarmente amato dal pubblico più giovane.

Una notte di musica, spettacolo ed entusiasmo che, come ogni anno, promette di riempire Politeama e di salutare il 2026 sotto il segno dei grandi concerti.