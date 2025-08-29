Giornale di Sicilia: “Palermo, Brunori stavolta vuole sbloccarsi subito”

Matteo Brunori ha iniziato la stagione con il piglio giusto, mostrando presenza, disponibilità e la costanza che gli erano mancate nell’avvio della scorsa annata. Come racconta Il Giornale di Sicilia in un articolo firmato da Salvatore Orifici, il capitano del Palermo è tornato al centro del progetto rosanero con la volontà di trascinare la squadra verso obiettivi ambiziosi, lasciandosi alle spalle le difficoltà extra-campo vissute un anno fa.

Giornale di Sicilia: “Palermo, il bis all’inizio? In B manca da 61 anni”

Contro la Reggiana, sottolinea Orifici sul Giornale di Sicilia, il numero 9 rosanero è stato tra i più pericolosi: sei conclusioni verso la porta avversaria, tre respinte dalla difesa, due cross, due lanci precisi, una sponda e persino una palla recuperata. Nei dribbling, il capitano ha chiuso con il 100% di successo, a testimonianza di una condizione in crescita e di una voglia evidente di incidere.

Palermo-Frosinone, sarà altro pienone. Curva Nord esaurita

Il rapporto con il gol nelle prime giornate, però, non è mai stato semplice. Come ricorda il Giornale di Sicilia, Brunori è spesso partito a rilento: nella sua prima stagione in rosanero, in Serie C, si sbloccò soltanto alla quinta giornata contro il Monterosi; nel 2022/23, invece, partì forte con tre reti nelle prime cinque sfide di Serie B, l’unica vera eccezione. Più complicato l’avvio del 2023/24, quando l’attaccante dovette attendere addirittura la settima giornata, a Venezia, per firmare una tripletta indimenticabile al Penzo. L’anno scorso, invece, il gol arrivò solo alla quinta giornata, su rigore, contro la Juve Stabia.

Giornale di Sicilia: “Palermo, contro il Frosinone si cambia formazione e modulo? Le ultime”

Adesso, come sottolinea ancora Orifici sulle pagine del Giornale di Sicilia, c’è il Frosinone. Un avversario che evoca ricordi dolci per il capitano, visto che nell’ultimo precedente fu proprio una sua doppietta a regalare al Palermo il 2-0 sui ciociari. Da allora, però, Brunori non segna da quattro partite ufficiali, comprese quelle di Coppa Italia. L’auspicio del popolo rosanero è che il Frosinone possa ancora portargli fortuna e che il capitano riesca a sbloccarsi subito, cambiando passo rispetto al passato.

Giornale di Sicilia: “Palermo, colpo dall’Atalanta. Ma non è finita”

Giornale di Sicilia: “Palermo-Verre, ora è braccio di ferro”