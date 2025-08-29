Palermo-Frosinone, sarà altro pienone. Curva Nord esaurita

Il Renzo Barbera si prepara a vivere un’altra serata da grande cornice di pubblico. Come riporta Il Giornale di Sicilia in un articolo firmato da Alessandro Arena, per la sfida di domani contro il Frosinone sono già 28.453 i tifosi che hanno assicurato la propria presenza tra abbonati (16.504) e paganti (quasi 12 mila).

Secondo quanto scrive Arena sul Giornale di Sicilia, il dato è destinato a salire ulteriormente, considerato che la vendita dei biglietti si chiuderà soltanto cinque minuti prima del fischio d’inizio. Ci sono quindi tutti i presupposti per superare il numero di spettatori registrato nella gara d’esordio con la Reggiana, quando sugli spalti del Barbera erano in 30.868.

Il clima di entusiasmo è alimentato sia dal successo all’esordio in campionato, sia dalla tradizione dei precedenti contro il Frosinone. Come sottolinea ancora il Giornale di Sicilia, la Curva Nord ha già fatto registrare il tutto esaurito, a conferma di una spinta calorosa che accompagna la squadra di Inzaghi verso il debutto casalingo in notturna.

Arena, sulle colonne del Giornale di Sicilia, evidenzia come la società rosanero punti a consolidare questo trend di affluenza, nella speranza che il sostegno dei tifosi diventi un fattore costante per tutta la stagione.