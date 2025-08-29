Giornale di Sicilia: “Palermo, il bis all’inizio? In B manca da 61 anni”

Il Palermo di Filippo Inzaghi cerca conferme. Dopo il successo all’esordio contro la Reggiana, i rosanero affrontano domani il Frosinone con l’obiettivo di chiudere la sosta a punteggio pieno. Come sottolinea Il Giornale di Sicilia in un approfondimento a firma di Alessandro Arena, un doppio successo nelle prime due giornate rappresenterebbe un segnale forte alla Serie B, soprattutto alla luce delle difficoltà iniziali registrate nella scorsa stagione, quando Brunori e compagni avevano raccolto zero punti e zero gol nei primi 180 minuti.

Arena ricorda sulle colonne del Giornale di Sicilia che storicamente le partenze a razzo non sono nelle corde del Palermo, capace di emergere più spesso alla distanza anche negli anni delle promozioni. Nel campionato 2023/24, ad esempio, i rosanero non erano mai riusciti ad andare oltre le due vittorie consecutive, raccolte solo in tre occasioni: a gennaio con Modena (2-0) e Juve Stabia (1-0), tra febbraio e marzo con Cosenza (0-3) e Brescia (1-0), e tra marzo e aprile con Salernitana (1-2) e Sassuolo (5-3). L’avvio, invece, era stato disastroso: sconfitta con il Brescia (1-0) all’esordio e poi con il Pisa di Inzaghi (2-0) alla seconda giornata.

Adesso il tecnico, ribattezzato “Superpippo”, punta al tris personale sulla panchina rosanero. Come ricorda ancora Arena sul Giornale di Sicilia, Inzaghi ha già superato la Cremonese ai rigori nella sua prima ufficiale e battuto la Reggiana (2-1) alla seconda: contro il Frosinone cercherà il terzo successo di fila, che in campionato equivarrebbe a un bis storico.

Il dato è eloquente: il Palermo non vince le prime due partite in Serie B da ben 61 anni. Era il 1964/65 quando i rosa superarono Trani (3-0) e Potenza (2-1), anche se a fine stagione conclusero all’11° posto. Da allora, anche nelle stagioni culminate con la promozione in A, non era mai arrivata una partenza con due successi di fila. Come ricorda Il Giornale di Sicilia, l’ultimo tentativo riuscito nelle categorie professionistiche risale al 2015/16 in Serie A (vittorie con Genoa e Udinese), chiuso però con una salvezza sofferta, e al 2019/20 in Serie D (successi con Marsala e San Tommaso), concluso invece con la promozione.

Arena evidenzia infine sulle pagine del Giornale di Sicilia come un avvio con sei punti su sei rappresenterebbe non solo un risultato raro nella storia recente del club, ma anche un sogno condiviso da un’intera città che sogna di vedere il Palermo protagonista fino in fondo.