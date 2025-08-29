Giornale di Sicilia: “Palermo, contro il Frosinone si cambia formazione e modulo? Le ultime”

Prosegue senza sosta la preparazione del Palermo in vista della delicata sfida di domani contro il Frosinone. La notizia più confortante per Filippo Inzaghi arriva dal rientro in gruppo di Claudio Gomes, che ha smaltito i problemi fisici ed è tornato ad allenarsi regolarmente. La sua disponibilità offre al tecnico una soluzione in più per il centrocampo e apre a nuove valutazioni tattiche. A riportarlo è Il Giornale di Sicilia in un articolo firmato da Massimiliano Radicini.

Secondo quanto scrive Radicini sul Giornale di Sicilia, l’orientamento principale sembra essere quello di confermare in larga parte la formazione che ha battuto la Reggiana all’esordio. L’unico possibile avvicendamento riguarderebbe la difesa, con Peda in vantaggio su Diakité per una maglia da titolare.

Il rientro di Gomes, tuttavia, potrebbe cambiare i piani. Come spiega il Giornale di Sicilia, se Inzaghi dovesse decidere di puntare fin da subito sul francese, la linea mediana andrebbe ridisegnata con Gyasi candidato a lasciargli spazio. In questo scenario, il modulo passerebbe dal 3-4-2-1 a un più equilibrato 3-5-2, con maggiore densità nella zona centrale del campo.

Una scelta di questo tipo, sottolinea ancora Radicini sulle pagine del Giornale di Sicilia, garantirebbe più copertura contro la fisicità e l’intensità del Frosinone, ma al tempo stesso ridurrebbe l’imprevedibilità sulla trequarti. La decisione finale verrà presa soltanto dopo la rifinitura. Di certo, l’abbondanza di soluzioni a disposizione di Inzaghi rappresenta un vantaggio che gli consente di modulare la strategia in base agli avversari.